Mo Asumang auf der Spur der „Herrenmenschen“

In ihrem 2016 veröffentlichten Buch „Mo und die Arier. Allein unter Rassisten und Neonazis“ hat die Deutsch-Afrikanerin Mo Asumang eindrücklich beschrieben, wie sich Rassismus auf der eigenen Haut anfühlt. Sie hatte sich dafür auf der ganzen Welt mit Rassisten, Neonazis und Klu-Klux-Klan-Anhängern getroffen. Jetzt hat die engagierte Regisseurin, Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Bestseller-Autorin, einen Film gedreht, in dem sie sich auf die Spur der „Herrenmenschen“ begibt. In „Die Arier“ versucht Mo Asumang herauszufinden, was hinter der Idee vom „Herrenmenschen“ steckt. Sie sucht nach Antworten bei Pseudo-Ariern auf Nazidemos, reist zu den wahren Ariern in den Iran und trifft sich in den USA mit weltweit berüchtigten Rassisten.

Der Ökumenische Beirat Kirchen und Hochschulen lädt zur Vorführung dieses Films nach Jena ein für Mittwoch, den 15. Januar, um 19 Uhr. Der Hörsaal 6 auf dem Uni-Campus in der Carl-Zeiss-Straße 3 wird dann zum Kinosaal. Im Anschluss findet eine Diskussionsrunde mit Mo Asumang statt. Sie ist Botschafterin für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und Botschafterin für das Netzwerk für Demokratie und Courage. (red)

Filmvorführung „Die Arier“ von Mo Asumang, Mittwoch, 15 Januar, 19 Uhr, FSU-Hörsaal 6, Carl-Zeiss-Straße 3