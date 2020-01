Modernes Bürgerhaus für den Jenaer Eichplatz?

In diesem Jahr sollen weitere Pflöcke für die Neubebauung des Eichplatzes eingeschlagen werden. Neben dem angekündigten Zuschlag für einen Investor des ersten Baufeldes gehen aber auch die Diskussionen im Rahmen der Bürgerbeteiligung der Eichplatz-Werkstatt weiter. Hierfür gibt es jetzt einen interessanten Vorschlag: Auf dem Eichplatz soll auch ein neues Stadthaus entstehen, also eine Art modernes Rathaus.

Mit Saal und moderner Technik

Dieses Bürgerhaus könnte einen multifunktional genutzten Saal erhalten und vor allem über technisches Know-how verfügen, dessen unzureichende Existenz ja immer wieder bei Stadtratssitzungen im alten Rathaus beklagt wird. Neben dem Einzug mehrerer Fachdienste der Stadtverwaltung soll dieses Bürgerhaus auch allen Fraktionen des Stadtrates eigene Räume sowie den Ausschüssen und den 30 Ortsteilbürgermeistern räumliche Anlaufpunkte bieten.

Dafür plädiert jedenfalls Elisabeth Wackernagel, langjährige Stadträtin und Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses sowie auch aktuelles Mitglied im Werkstattgremium zum Eichplatz. Sie hat diesen Vorschlag unterbreitet und sieht dafür klare Notwendigkeiten: „Das alte Rathaus ist voll belegt, es gibt keine räumlichen Reserven mehr“, sagt sie und fordert eine Verbesserung der städtebaulichen Situation und der Erreichbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Zusammen mit dem derzeit im Bau befindlichen neuen Bürgerservice (gemeinsam mit der Ernst-Abbe-Bücherei) am Standort Engelplatz/Neugasse und dem historischen Rathaus könnten hier Verbindungsachsen entstehen, von denen alle Nutzen hätten.

Aber gibt es nicht bereits genügend Standorte für die städtische Verwaltung? „Ja sicher, aber an sehr dezentralen Standorten und oft auch beengt und eben nicht bürgerfreundlich“, sagt Wackernagel. Dabei verweist sie gleichzeitig auf die Möglichkeit, im Zusammenhang mit den Neubau eines Stadthauses auch alte uneffektive Objekte der Stadtverwaltung abzustoßen.

Die Baufelder des künftigen Eichplatzes. Feld A wird als erstes bebaut. In den anderen Baufeldern könnte ein Stadthaus integriert werden. Foto: Thomas Beier

„Die Verwaltung sollte sich von Immobilien trennen, in denen oft zu viel Geld für Nebenkosten und unnütze Umbauten investiert wird, so etwa die Häuser Am Anger 34 oder auch das Stadthaus am Löbdergraben. Der Verkauf dieser Immobilien ermöglicht einen Neubau auf dem Eichplatz.“Nicht überrascht von dem Vorschlag für ein neues Stadthaus zeigte sich Jenas Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD).

Gute Idee, aber abwägen

Frau Wackernagel habe den Vorschlag bereits eingebracht in das Werkstattgremium. Man werde 2020 darüber ausführlich im Werkstattgremium diskutieren und gemeinsam zu einem Meinungsbild kommen, ob die Stadt ein solches Bürgerhaus brauche oder nicht.

Es sei ehrenwert von Frau Wackernagel, dass sie den Vorschlag sehr uneigennützig eingebracht habe. Denn sie selbst sei nicht mehr im Stadtrat, habe also vordergründig nicht viel von einem möglichen Stadthaus. Die Idee sei auch wirklich gut, aber sie müsse in diesem Jahr gründlich diskutiert und abgewogen werden. Es gebe schließlich viele Möglichkeiten, was man alles auf dem Eichplatz machen könne. Wohnungen, Handel, Gastronomie, auch ein mögliches Kunsthaus oder eine Markthalle gehören dazu. Hinzu komme, so der Bürgermeister, dass ein solches Projekt natürlich viel Geld koste.

Es müsse sich im städtischen Haushalt einordnen können und finanzierbar sein. Über Fördermöglichkeiten von Land oder Bund könne man auch noch nicht viel sagen.

Für Ex-Stadträtin Wackernagel stellt in einer modernen und weltoffenen Stadt wie Jena ein neues Stadthaus ein absolutes Muss dar, zumal der dortige Saal auch für Veranstaltungen von Vereinen und Initiativen genutzt werden könnte. Sie wolle sich in diesem Jahr dafür kräftig einsetzen, damit die Fehler der Vergangenheit schrittweise korrigiert werden können.