Mopedfahrer übersehen - Grabschmuck entwendet - Schaukasten beschädigt

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena am Freitag.

Beim Ausparken hat Donnerstagnachmittag in der Löbstedter Straße in Jena der 39-jähriger Fahrer eines VW einen Mopedfahrer übersehen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten die Fahrzeuge und der 65-jährige Mopedfahrer wurde leicht verletzt.

Jugendliche beschädigen Schaukasten

Jugendliche haben Donnerstagmittag einen Schaukasten in einem Einkaufszentrum in der Friedrich-Zucker-Straße in Jena beschädigt. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall und später die Beschädigung festgestellt.

Nach Polizeiangaben sah der Zeuge drei Jugendliche in der Nähe, die sich rasch entfernten. Die Polizei fand die zwei 13-Jährigen und den 14-Jährigen.

Grabschmuck entwendet

Am Donnerstagmittag bemerkte eine Frau, dass von einem Grab auf dem Nordfriedhof in Jena der Grabschmuck entwendet wurde. Unbekannte schnitten einen ungefähr 40 cm hohen Busch ebenerdig ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

