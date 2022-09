Motive, um Gutes zu tun, gehen in Jena nicht aus

Jena. Der neue Benefizkalender „Jena 2023: Die Stadt von ihren schönsten Seiten“ ist ab sofort erhältlich. Zugute kommt der Verkauf dem stationären Hospiz

Die Motive gehen ihm auch im dritten Jahr noch nicht aus: unser Redakteur Tino Zippel streifte in den Morgen- und Abendstunden über Jenas Berge, ging mit wachen Augen durch die Stadt – immer mit dem Finger auf dem Auslöser der Kamera, um den richtigen Moment einzufangen. So entstand bereits im Jahr 2021 der erste Jahreskalender, der die schönsten Seiten unserer Saalestadt zeigt.

Noch schöner macht es den Kalender, dass ein Teil des Erlöses Spende dem stationären Hospiz in Lobeda zugute kommt. Nach satten 8400 Euro im Auftaktjahr der OTZ-Benefizkalender-Aktion kamen für den folgenden 2022-Kalender dann tatsächlich 10.000 Euro Spendensumme zusammen.

Nun also ist die dritte Auflage des Kalenders frisch aus dem Druck in den Handel gekommen. Das Ziel ist hoch gesteckt, gern würde Redakteur und Fotograf Tino Zippel auch mit der neuen Auflage die Spendensumme von 10.000 erreichen. Auch Ulrich Wedding, der Vorsitzende der Hospiz- und Palliativstiftung sowie Chefarzt der Abteilung Palliativmedizin am Universitätsklinikum, würde sich das wünschen. Fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen sich im Jenaer Hospiz liebevoll um die Wünsche und Bedürfnisse von schwerkranken und sterbenden Menschen jeden Alters und ihren Angehörigen. „95 Prozent der Kosten dieser Versorgung tragen die Krankenkassen. Fünf Prozent jedoch müssen aus Spenden gedeckt werden. Das sind pro Jahr etwa 100.000 Euro“, erklärt Wedding.

Das Interesse am Kalender sei jedenfalls schon groß, sagt Tino Zippel. Bereits im Juli wurde er nach dem Erscheinen des neuen Kalenders gefragt. Um die Spendensumme noch weiter aufstocken zu können, werden die Fotos im Rahmen einer Ausstellung in der Goethe-Galerie auch diesmal wieder versteigert. „Die größte Summe von 800 Euro brachte bisher die Versteigerung eines Fotos von einer Straßenbahn auf dem Ernst-Abbe-Platz“, erinnert sich Tino Zippel. Deshalb fand auch diesmal wieder ein Foto von einer Straßenbahn in den Kalender.

Von den Kalendern selbst gibt es verschiedene Ausführungen vom großen A2-Format über das etwas kleinere A3-Format bis hin zum Tischkalender. Wobei beim Verkauf der beiden größeren Varianten jeweils zwei Euro an das Hospiz fließen, ist es beim Tischkalender ein Euro. Neben dem Hospiz und der Goethe-Galerie sind die Stadtwerke Jena Partner der Aktion. Ines Eckert von Stadtwerken freut sich, dass man diese Aktion für die Jenaer unterstützen könne.

Der Kalender ist ab sofort im Pressehaus, Holzmarkt 8, in Jena und unter www.lesershop-thueringen.de erhältlich. Die Ausstellung in der Goethe-Galerie mit einer dazugehörigen Online-Versteigerung der Bilder wird vom 10. bis zum 29. Oktober zu sehen sein.