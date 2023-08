Motorradfahrer verletzt - Fassade beschmiert - Roller geklaut

Jena. Ein Motorradfahrer ist bei einem Fast-Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Das und mehr meldet die Polizei am Dienstag aus Jena.

Ein 42-jähriger Motorradfahrer ist Montagmittag in Jena verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, übersah ein 19-jähriger Autofahrer den Motorradfahrer, als er von einem Parkplatz auf die Carolinenstraße fuhr. Der 42-Jährige hatte Vorfahrt. Er konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision vermeiden. Dabei stürzte er jedoch und wurde verletzt.

Unbekannte stehlen Roller

Montagvormittag bemerkte eine Zeugin, dass ihr abgestellter Motorroller gestohlen wurde. Die 40-Jährige hatte den Roller vor ihrer Wohnung in der Binswangerstraße abgestellt.

Fassade mit blauer Farbe beschmiert

Unbekannte haben mit blauer Farbe mehrere Schriftzüge an die Fassade eines öffentlichen Gebäudes in der Felsenkellerstraße geschmiert. Da ein Bezug zu einem aktuellen Gerichtsprozess nicht ausgeschlossen werden kann, nimmt die Polizei an, dass es ein politisches Tatmotiv gibt. Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.