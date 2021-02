Auch in Hummelshain wurden zuletzt Tonnen nicht geleert.

Müll-Ärger geht weiter: Auch in Kahla wächst der Frust

Die Probleme mit der Müllentsorgung sollen nun auch im Kahlaer Stadtrat thematisiert werden. Die CDU-Fraktion will zur Sitzung am Donnerstag, 25. Februar, über die Zuverlässigkeit des Entsorgungsunternehmens Veolia Umweltservice Ost sprechen. „Die Termine für die Leerung des Abfallbehälter, egal ob Papier, Plastik oder Hausmüll, werden mit schöner Regelmäßigkeit nicht eingehalten“, schreibt Fraktionsvorsitzender Steve Ringmayer an den Werkleiter des Dienstleistungsbetriebs im Saale-Holzland-Kreis, Ingo Kunze, der sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen soll. Zuletzt hatte es Beschwerden aus Hummelshain gegeben.