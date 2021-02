Müllfahrzeuge ab 11. Februar wieder auf Tour

Die Müllabfuhr im Saale-Holzland-Kreis kann auch am Dienstag sowie am Mittwoch witterungsbedingt nicht ermöglicht werden. Das teilte das Entsorgungsunternehmen dem Dienstleistungsbetrieb mit. „Bitte lassen Sie die Tonnen entweder am Aufstellplatz stehen oder stellen Sie diese an die nächstmögliche anfahrbare Straße“, heißt es aus dem Landratsamt.

Ab Donnerstag, 11. Februar, sollen wieder erste Müllfahrzeuge rollen. Zunächst würden die Touren abgefahren, die am Montag regulär vorgesehen waren. Dies gelte für alle Tonnen, ob Restmüll, gelbe oder braune Tonne sowie für Sperrmüll und Elektroschrott. Die Entsorgungsfirma werde zudem für Samstag, 13. Februar, sowie am 20. Februar Sondertouren einplanen, um wieder den turnusmäßigen Rhythmus aufnehmen zu können.

Ab Mittwoch, 10. Februar, ist nur der Wertstoffhof der Firma Veolia in Eisenberg, Mozartstraße 4 zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Der Wertstoffhof in Kahla, Ölwiesenweg 7, bleibt in dieser Woche vorerst geschlossen.

Weitere Informationen finden Sie unter News auf der Homepage des Dienstleistungsbetriebes unter www.saaleholzlandkreis.de//Abfallwirtschaft