Für das Entsorgungsunternehmen lässt die Gemeinde Hummelshain kurzfristig eine Umlenkstelle bauen, damit auch bei den hinteren Wohnhäusern in der Straße In der Welke der Müll abgeholt werden kann.

Hummelshain. Die Gemeinde Hummelshain schafft eine provisorische Wendestelle für Müllfahrzeuge in der Hoffnung, dass der Ärger nun beigelegt ist.

Müllfahrzeuge in Hummelshain bekommen Wendestelle

Es ist vollbracht: Ein ausgebaggerter und mit Schotter befestigter Bereich am Teich lässt die Bewohner der Straße In der Welke in Hummelshain aufatmen. Die Gemeinde ließ dort kurzfristig eine Umlenkstelle für die Müllfahrzeuge schaffen, die zuletzt nicht den hinteren Bereich der Straße anfuhren.