Müllsammeln statt Faulenzen an der Saale in Jena

Nicht nach vergessenen Ostereiern, sondern nach dem Müll, den andere gedankenlos in die Landschaft werfen, haben am Radweg in Göschwitz Initiator der Aktion Jens Schachtzabel, Franz Lawrenz aus Orlamünde und Andrea Santoni (von links) gesucht.

Jena Dem Aufruf der Angelfreunde vom Jenaer Saaletreff zum Aufräumen an den Flussufern sind am Sonnabend nicht nur Hobbyfischer gefolgt.

Nicht nach vergessenen Ostereiern, sondern nach dem Müll, den andere gedankenlos in die Landschaft werfen, haben am Sonnabend in Jena viele fleißige Helfer gesucht. Am Radweg in Göschwitz, im Paradiespark oder an den Saaleufern zwischen Maua und der Autobahnbrücke waren Naturfreunde in kleinsten Grüppchen unterwegs, um Papier, Plastiktüten, Zigarettenkippen und größere Hinterlassenschaften Fremder aufzusammeln.

Sportler des HBV schließen sich Angelfreunden an

Dem Aufruf der Angelfreunde vom Jenaer Saaletreff - Initiator der Aktion war Jens Schachtzabel - haben sich nicht nur Hobbyfischer anderer Vereine angeschossen. Auch Sportler des Handballvereins und ihre Familien waren mit von der Partie. Der HBV hatte Anfang April eine ähnliche Aktion gestartet. Unter dem Motto „Move und Collect“ hatte der Verein seine Mitglieder aufgerufen, Bewegung an der frischen Luft mit dem guten Zweck des Müllsammelns zu verbinden. Aber auch Jenaer, die keinem der Vereine angehören, sondern sich einfach gern in der schönen Umgebung Jenas aufhalten, hatten sich mit Schutzhandschuhen und Müllsäcken bewaffnet, um dem Unrat an den Saaleufern zu Leibe zu rücken. Krankenpfleger Andrea Santoni war genauso dabei wie Student Fabian Reidenbach und Franz Lawrenz aus Orlamünde.

Ganz in Familie, zu zweit als Freunde oder im Team von Großvater und Enkel trugen die Jenaer in Dutzenden Säcken eine stattliche Menge Müll zusammen, der in den nächsten Tagen vom Kommunalservice an den Sammelstellen abgeholt wird. (AS)