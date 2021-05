Müllsammler an der Saale und im Wald

Jena. An den Saaleufern und in den Wäldern rund um Jena sind in den vergangenen Wochen viele fleißige Helfer unterwegs gewesen, um Müll einzusammeln. An der Aktion „Move&Collect“, die der HBV Jena ausgerufen und die der Kommunalservice mit Werkzeug und dem Abtransport des Mülls unterstützt hatte, waren auch Justus, Clara, Ella, Lotta und Moritz beteiligt. Sie trugen dazu bei, dass das Ziel, 1000 Stunden für eine saubere Umwelt unterwegs zu sein, erreicht wurde. Am Ende kamen 1093 Müllsammelstunden zusammen, womit sich der Verein 100 Liter Freigetränke als Siegprämie für das nächste Vereinsfest, gespendet vom Restaurant Bauersfeld, sicherte.