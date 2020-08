Münchenroda kann sich fast verdoppeln

Die Jenaer CDU mit E-Motorrollern in Münchenroda, von links: Rosa Maria Haschke, Elisabeth Wackernagel und Mihajlo Kolakovic, Ortsteilbürgemeister Maik Prinz, Gabi Müller-Körlin, Guntram Wothly, Heiko Ziemer und Uwe Feige.

Bei Münchenrodas Ortsteilbürgermeister Maik Prinz gab es am Sonnabend zwar Kaffee und selbstgebackenen Pflaumenkuchen für die Mitglieder des CDU-Kreisverbandes. Doch befand sich die CDU nicht auf Kaffeefahrt. Erstens: Die Christdemokraten waren mit den neu beim Jenaer Nahverkehr mietbaren E-Motorrollern testhalber in Jena unterwegs. „Wir wollen schauen: Kann man mit den E-Rollern die Ortsteile gut er-fahren?“, sagte Kreis-Chef Guntram Wothly. Zweitens: Als Routenplan diente den CDU-Leuten das Wohnbauflächenkonzept der Stadt, in dem die Jenaer Flächen-Reserven vor allem für Ein- und Zwei-Familien-Häuser aufgezeigt sind.