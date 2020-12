Muhammad Maaz Majid aus Jena darf sich über den DAAD-Preis freuen

Jena. 24-jähriger Muhammad Maaz Majid überdurchschnittlich engagiert im Studium in Jena

Muhammad Maaz Majid heißt der diesjährige DAAD-Preisträger der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Der „Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen“ ist mit 1000 Euro dotiert und wird jährlich vergeben.

Majid, der in Pakistan geboren wurde, hat sein Bachelorstudium der Mechatronik hervorragend absolviert und studiert das Fach seit dem Sommersemester im Master weiter. Ausgewählt für den Preis wurde der 24-jährige nicht nur aufgrund seiner sehr guten Leistungen, sondern auch, weil er sich während seines gesamten Studiums überdurchschnittlich engagiert hat. So war er in Tutorien der Hochschule tätig, unter anderem im Projekt „Didaktische Konzepte und Lehrmethoden der Ingenieur-Mathematik“. Dies übernahm er auch aus dem Grund, um sich sprachlich weiter zu verbessern. Damit war Majid einer der sehr wenigen Nicht-Muttersprachler unter den Tutoren des Mathematik-Kurses. Heute spielen für ihn sprachliche Probleme kaum noch eine Rolle und er hat keine Schwierigkeiten mit seinem Studium. Sein Bachelorabschluss mit der Note 1,6 bestätigt dies.