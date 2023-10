Mundart-Lesung in Kahla: Wenn „heitzedooche olles onnorsch is“

Kahla. Sieglinde Mörtel erzählt im Rathaus Kahla von den kleinen alltäglichen Dingen

Bei einer musikalischen Lesung in Kahla kann am Freitag, 3. November, ordentlich Tratsch zur Sprache kommen. Sieglinde Mörtel trägt Geschichten in Mundart auf, während sie musikalisch von Wilfried Mengs begleitet wird.

Wer ins Plaudern gerät, beginne oft mit „weeßte noch“ und endet mit „heitzedooche is olles onnorsch“. Wörter wie Eenkoofsnetz, Cämpingbeitl, Kuumuutschn oder Fertschwäre und mehr lassen den Nachwuchs zweifelnd blicken. „Und wenn wir in unserer regionalen Mundart erzählen, dann lauschen sie nicht nur dem, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen“, bemerkt Mörtel. In ihrem Buch „Tratsch von frieher un itze“ erzählt sie von den kleinen alltäglichen Dingen. Gefördert wird die Veranstaltung von der Sparkassenstiftung Jena/Saale-Holzland. red

Sonnabend, 3. November, 17 Uhr, Rathaussaal Kahla