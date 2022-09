Museum im Jenaer Pumpwerk Mühltal am 22. September geöffnet

Das Museum im Pumpwerk Mühltal wird am 22. September geöffnet. Das Pumpwerk verteilt das von der Fernwasserversorgung bezogene Wasser an die Haushalte in Jena-West.

Jena. Aktuell werden mit einer Anlage die Haushalte in Jena-West mit Trinkwasser versorgt

Das neu gestaltete Wasser- und Abwassermuseum im Pumpwerk Mühltal öffnet am Donnerstag, 22. September, seine Pforten. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr sind Besucher in der Erfurter Straße willkommen. Der Eintritt ist frei. Zu sehen sind die historische Pumpwerksanlage, welche im Jahr 1897 erstmals in Betrieb gegangen war. In der Ausstellung sind außerdem Dokumente, Fotos und Karten aus der mehr als 500-jährigen Geschichte der Wasserversorgung und Abwasserreinigung in Jena und der Region zu besichtigen. Auch zahlreiche technische Exponate werden gezeigt. Neben dem historischen Ausstellungsteil befindet sich in dem Gebäude auch das aktuell noch in Betrieb befindliche Pumpwerk.

Termine buchen: www.jenawasser.de