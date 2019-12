Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musik aus aller Welt erklingt bei Dornburger Schlössernacht

Nach der Premiere 2012 war die Dornburger Schlössernacht noch ein Geheimtipp für Freunde feiner, kleiner Musikgruppen und ausgefallener Konzertpräsentationen. Doch es hat sich schnell herumgesprochen, dass ein Abend voller Musik und kulinarischer Verführungen vor der Kulisse der drei Dornburger Schlösser und in deren romantischem Park ein ganz besonderer sein kann.

Impression der Dornburger Schlössernacht im Sommer 2019. Foto: Foto: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Die Nachfrage nach den Karten für das besondere Veranstaltungsformat unter freiem Himmel ist stetig gestiegen.

„2018 hatten wir noch einige Restkarten, in diesem Jahr jedoch waren wir ausverkauft, wir mussten sogar zahlreiche Gäste nach Hause schicken, die auf gut Glück nach Dornburg gekommen waren“, berichtet Fanny Rödenbeck.

„Diejenigen haben jetzt die Chance, sich rechtzeitig Karten für die neue Auflage, die 9. Dornburger Schlössernacht, zu sichern, denn die Eintrittskarten für den 22. August 2020 sind da“, verrät die junge Frau, die für die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten das Dornburger Anwesen verwaltet und auch bei der Organisation der „Schlössernacht“ von Anfang an alle Fäden fest in den Händen hält.

Am Konzept des Festes, Musiker ganz unterschiedlicher Couleur an verschiedenen Orten des Schlossareals und in den Prunkbauten auftreten zu lassen, halten die Veranstalter fest. Beim Flanieren durch den mit Hunderten Laternen und Kerzen geschmückten Schlosspark können die Gäste so auf Schritt und Tritt musikalische Entdeckungen machen.

Diesmal schlagen die eingeladenen Musiker einen Bogen von Südamerika über Skandinavien, den Iran und Spanien bis an die europäischen Höfe des 16. Jahrhunderts.

Musikalische Hommage an Mexico und Jazz mit orientalischem Touch

„Damit unsere Gäste möglichst viele der beteiligten Gruppen und Künstler erleben können, haben alle während des Abends zwei Auftritte“, erklärt Rödenbeck.

Norbert Leisegang und das Keimzeit-Akustik-Quintett werden sogar dreimal auf der Bühne im Hof des Alten Schlosses spielen, ist von der Cheforganisatorin zu erfahren. Der musikalischen Hommage der Gruppe „Spanish Mode“ an Mexico können die Gäste von einem Logenplatz am Apothekergarten folgen, von dem man auch einen fantastischen Blick hinunter ins Saaletal hat.

Die Bühne teilt sich die Band mit dem Trio „Golnar & Mahan“ aus Wien, das sein Publikum mit orientalisch verwobenem Jazz und afro-kubanischer Musik mit Elementen der europäischen Klassik unterhält. Hundert Schritte weiter, auf dem Teeplatz beim Rokokoschloss werden „Sveriges Vänner“ die Gäste mit Flöten, Knopfakkordeon, Rahmentrommel und sphärischem Gesang in das Land der Elche und Bären im hohen Norden entführen.

Beleuchtetes Schloss zur Schlössernacht 2019 Foto: Foto: Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

Mit auf eine Reise in den heißen Süden Amerikas und durch die Tangowelt gehen können die Schlössernacht-Gäste mit dem Harfenduo „Ángel y Diablo“ im Festsaal des Rokokoschlosses. Für einen Schuss Romantik sorgen „Bube Dame König“ aus Halle, „Summer Samba“ ist das Element von Viola Michaelis und Band.

Die junge Jenaer Band „Rhythmus und Geklimper“ bringt musikalisches Lokalkolorit aufs Fest, und für visuelle Überraschungen im nächtlichen Park sorgen die Stelzenartisten von „Art Tremondo“ in ihren leuchtenden Kostümen.

Schlössernacht will Kooperation mit Bus-Shuttle eingehen und sucht Partner

Damit die Gäste die 9. Dornburger Schlössernacht in vollen Zügen genießen können, ist Fanny Rödenbeck auf der Suche nach einem Kooperationspartner für einen Bus-Shuttle von Jena nach Dornburg und zurück.

„Wir würden die Busfahrt gern gleich mit der Eintrittskarte koppeln, das gibt den Besuchern und dem Busunternehmen Sicherheit. Aber wir haben auf unsere Anfrage, beispielsweise bei JES, bisher keine Antwort erhalten“, berichtet Fanny Rödenbeck.

Von dem kulturellen Höhepunkt, zu dem sich die Schlössernacht gemausert hat, könnten auch andere Unternehmungen profitieren, ist sie überzeugt. Beispiel geben Gastronomen, Catering-Unternehmen und Weingüter aus der Region, die seit Jahren die weit mehr als 1000 Gäste der Dornburger Schlössernacht kulinarisch verwöhnen.

9. Dornburger Schlössernacht, 22. August 2020, Dornburg; Kartenvorverkauf über die Thüringer Ticketshops, Touristinformationen, zum Beispiel in Jena, oder online unter https://www.schloessernacht-dornburg.de/