Musik, Modenschau und Drachenbasteln beim Mondfest in Jena

Jena. Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Jena lädt ein ins Paradiescafe

Hong Wang und Jessica Wu vom Organisationsteam von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft freuen sich auf viele Gäste beim 5. Mondfest, einem traditionellen chinesischen Familienfest. Am Montag, 20. September, 15 bis 18 Uhr, werden am und im Paradiescafé chinesische Kräuter und Zuckerkunst vorgestellt, die chinesische Band „Luna Tune“ ist zu erleben, in einer Modenschau werden traditionelle chinesische Trachten gezeigt. Besucher können sich in Scherenschnittkunst versuchen, und die kleineren Gäste basteln Drachenfiguren. Außerdem stellt die deutsch-chinesische Schriftstellerin Luo Lingyuan zwei ihrer Werke vor. Der Eintritt zum Mondfest ist frei.

