Musik und Freude für Jena: Ein Aktionstag zum Loslassen

Jena. Die Initiative Innenstadt Jena will am Samstag, 30. April, gemeinsam mit vielen weiteren Akteuren die Stadt zu neuem Leben erwecken

Nein, natürlich seien die schwierigen Zeiten nicht überstanden – schließlich herrsche Krieg in Europa, und auch die Pandemie sei trotz aller Maßnahme-Lockerungen nicht vorbei, sagt Michaela Jahn-Neubert als Vorsitzende der Initiative Innenstadt und Mitinhaberin der Gaststätte „Zur Noll“. Dennoch wolle man die Menschen animieren, einen Tag lang loszulassen und gemeinsam Lebensfreude, Musik, Kultur, geschäftiges Treiben, Lust am Miteinander, Freundlichkeit und Lachen in den Mittelpunkt zu rücken.

Die Initiative Innenstadt Jena lädt deshalb unter dem Motto „Loslassen“ für Samstag, 30. April, ab 10 Uhr in die Jenaer Innenstadt ein. Den ganzen Tag über sollen Straßenmusik, Verkostungen, Verkaufsaktionen, Modenschauen und Präsentationen die Innenstadt beleben. „Wir zeigen, dass wir noch da sind“, sagt Michaela Jahn-Neubert.

Als Unternehmer sei man es gewohnt zu planen. Das jedoch sei in den vergangenen zwei Jahren kaum möglich gewesen und bleibe schwierig. Manchmal, so Jahn-Neubert, fühle es sich an wie ein „Blindflug“. Die Preissteigerung in allen Bereichen bringe für die Unternehmer und Dienstleister überall Themen wie Lohnerhöhung und Mitarbeiterbindung auf den Tisch. „Uns fehlen manchmal einfach die Rechengrößen, um planen zu können“, so Jahn-Neubert.

Die Corona-Einschränkungen hätten auch das Gesicht der Jenaer Innenstadt verändert. Drei Prozent der Ladenflächen würden derzeit leer stehen, sagt Patrick Werner von Jena-Wirtschaft. Beispielsweise bei den Reisebüros sehe man einen enormen Einbruch. Bei leerstehenden Ladenflächen in der Innenstadt dauere es unter Umständen länger, sie wieder zu vermieten, so Werner. Die Unsicherheit sei einfach zu groß, Entscheidungen würden eher verschoben.

Die Visitenkarte als Standortfaktor

Ein Beispiel sei da auch die Ladenfläche am Nonnenplan. Eigentlich eine 1-A-Lage, doch schon lange sind die 250 Quadratmeter nicht vermietet. Seit dem 1. April findet sich hier übergangsweise bis zum 31. Mai ein Pop-Up-Store. Initiiert von Del-Corazón-Chef Swen Gottschalk. 17 Gewerbetreibende sind hier zusammengekommen und bieten einen bunten Mix an Produkten vom Schuh über Accessoires bis hin zu Lebensmitteln. „Man muss einfach neue Wege gehen“, sagt Gottschalk. Die Innenstadt müsse lebendig bleiben. Das kann auch Wilfried Röpke, Geschäftsführer Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena, nur unterstreichen: „Die Innenstadt ist immer auch das Aushängeschild für eine Stadt. Sie ist wie eine Visitenkarte.“ Ein Standortfaktor, der für die Gewinnung von Fachkräften entscheidend sei.

Deshalb sei die Belebung der Innenstadt und die Unterstützung der Gewerbetreibenden wichtig. Mit der Aktion „Loslassen“ soll genau das geschehen. In Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, Jenakultur und der Wirtschaftsförderung hat die Initiative deshalb den Aktionstag initiiert. Der Tag beginnt mit der offiziellen und symbolischen „Wiedereröffnung“ der Stadt: An vier „Eingängen zur Stadt“ werden von Vertretern aus Sport, Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Handwerk und Wissenschaft sowie Kunst und Kultur Bänder zur Eröffnung durchschnitten.

Eröffnung der Erlebnispfade und des Naturerlebniszentrums

Passend dazu werden am 30. April außerdem die Erlebnispfade und das Naturerlebniszentrum in und um Jena eröffnet. Hierzu starten aus der Stadt Läufer vom Orga-Team des „Jenaer Firmenlaufs“ und bringen einen Gruß aus der Innenstadt zur Eröffnung des neuen Naturerlebniszentrums „Forum Natura“ auf den Otto-Schott-Platz, und bei Thalia in der Neuen Mitte wird der neue Dokumentarfilm „Entlang der Horizontale“ von Uwe Germar vorgestellt.

Symbol für den Aktionstag ist der Luftballon, sagt Michaela Jahn-Neubert. Ursprünglich habe man geplant, mehrere Tausend Ballons aus biologisch abbaubarem Material nachmittags auf dem Marktplatz steigen zu lassen. „Aus Umwelt- und Tierschutzgründen haben wir dafür aber eine Alternative gesucht.“ Was genau dann aber „steigen“ wird, bleibt noch ein Geheimnis.

Kein Geheimnis ist der musikalische Abschluss des Aktionstages auf dem Marktplatz: Neben dem Blasmusikverein Carl Zeiss Jena werden dann ab 15.30 Uhr auch Gastkünstler aus der Ukraine auf der Bühne stehen.

Symbolische Eröffnung der Innenstadt

10 Uhr: Weigelstraße - Eröffnung mit Gästen aus dem Bereich Sport - Läufer starten zum Naturerlebnispfad

10.30 Uhr: Oberlauengasse/Saalstraße - Eröffnung mit Gästen aus Politik und Verwaltung

11 Uhr: Holzmarkt/Nonnenplan - Eröffnung mit Gästen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Handwerk

11.30 Uhr: Johannistor und Faulloch - Eröffnung mit Gästen aus Kunst und Kultur

Unter anderem sind Bands und Musiker wie Lila Bungalow, Samba-Paradiso, Rüdiger Mund, Skavida, Soyuz, Linda Trillhase, Legérès, Basskateers & Klinke auf Cinch oder der Jenaer Kneipenchor zu erleben.

Weitere Informationen zu den Aktionen unter www.initiative-innenstadt.de