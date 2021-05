Die Friedenskirche auf dem Johannisfriedhof in Jena.

Musikalische Vespern in der Jenaer Friedenskirche starten

Jena. Zum Auftakt spielt das Bläserquintett „Sonus Bonum – Der gute Ton“.

Auch in diesem Jahr laden über den Sommer wieder die traditionellen Musikalischen Vespern in der Jenaer Friedenskirche jeden Samstagabend die Bürger der Stadt zu Musik und Besinnung ein.

Den Auftakt macht am Samstag, 29. Mai, um 17 Uhr in der Friedenskirche das Bläserquintett „Sonus Bonum – Der gute Ton“: Als sich die fünf Musiker Katrin Schroeder (Flöte), Mariko Okuda (Oboe), Katharina Hoffmann (Horn), Viktor Perchyk (Klarinette) und So Okuda (Fagott) auf der Suche nach neuen Stil- und Ausdrucksmöglichkeiten begegneten, waren sie sofort vom gemeinsamen Klang begeistert. Das war die Geburtsstunde des Bläserquintetts „Sonus Bonum – Der gute Ton“ und es entstand der Wunsch, andere damit anzustecken.

Es erklingen Werke von Jacques Ibert, Ferenc Farkas und Wolfgang Amadeus Mozart, heißt es in der Ankündigung.

Aufgrund der Pandemiebedingungen sind die Teilnehmerzahlen bei den Musikalischen Vespern begrenzt und es gelten während der Veranstaltungen die bekannten AHA-Regeln.