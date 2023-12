Hinter dem ersten Türchen vom Musikalischen Weihnachtskalender 2023 in Jena befand sich die Band "The Absence of Corners".

Jena Diese Band war hinter dem ersten Türchen des Muweika 2023 zu hören.

„The Absence of Corners“ ist schon zum zweiten Mal beim Musikalischen Weihnachtskalender dabei. Sie durften mit dem ersten Türchen den Auftakt für dieses Jahr geben. Das zweite Türchen wird am 2. Dezember bei der Lutherstraße 18, beim Weißen Tor, enthüllt. Das dritte am 3. Dezember beim Café Wagner in der Kochstraße 2a.