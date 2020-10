Doch die „Black Box Nr.1“ unter dem Motto „Lockdown“ sorgte für zusätzliche Neugier.

Fünf Mitglieder der Jenaer Philharmonie boten eine Szenerie ungewöhnlichen Formates. Das Entree: Vor dem Hintergrund rhythmischer Geräuschkulissen und Ringsymbolen traten die Akteure auf die Bühne mit unzähligen stets wechselnden Plakaten auf denen Parolen, Ereignisse und Lebensweisheiten formuliert waren, etwa Max Regers Zeilen vom engsten Örtchen seiner Wohnung, den Text des Kritikers noch vor sich, oder Ulbrichts Mauerlüge, um nur einige zu nennen.

Von der Cellistin Alma-Sophie Starke bildlich in den Himmel mit sehnsuchtsvoll auf schwingende Melos versetzt, sind fortan auf der Bühne Stücke von Komponisten zu erleben, die so recht in die momentan internationale Ausnahmesituation passen, wenn es um Einsamkeit, Isolation, Geistliches, Trauer und Vieles mehr geht, komponiert vom Amerikaner Phillip Bimstein (geb. 1947), der Irin Rhona Clarke (geb, 1958), dem Letten Pëteris Vasks (geb. 1946) sowie Claude Barthèlèmy (geb. 1956).

Für die einzelnen Musiker waren das solistisch und im Zusammenwirken ungewöhnliche Aufgaben. Den Tubisten Bruno Ossinski hat man noch nie so erleben dürfen mit lyrischer und geradezu aggressiver Tongebung, dazu Singen und Sprache rhythmisch skandiert.

Ungewöhnliches musikalischesKammertheater

So könnte man jede Szene dem Titel gemäß versuchen zu beschreiben, ob mit den Partien des Oboisten Jörg Schneider, das Zusammenwirken mit Christian Götz (Viola), Olga Jemejanova (Violine) und im letzten Bild alle gemeinsam bei chorartigen Klangen und Geräuschen im Hintergrund.

Zunehmend bauten sich mit den Darbietungen und Klängen beim Publikum innerlich Bilder und Gefühlswelten auf, die nicht mit Worten zu beschreiben sind. Eine Stunde ungewöhnliches musikalisches Kammertheater pur und nicht nur für die Jenaer Philharmonie ein neuartiges unverwechselbares Markenzeichen sondern auch für den Gastgeber Kassablanca.