Musiker Eric Fish löst Versprechen von Seitenroda ein

Echte Spielleute: Eric Fish & Friends Die Band kommt am 6. September in den Spielmannshof in Seitenroda, vor dem offiziellen Start der "Gezeiten-Tour 2020" mit ihrem neuen Album.

Seitenroda. Zwei Konzerte von Eric Fish & Friends vor offiziellem Tour-Start mit neuem Album "Gezeiten" in Seitenroda

. Der „Spielmannshof" in Seitenroda ist längst kein Geheimtipp mehr für Freunde alter Gesellschaftsspiele und echter Spielleute, also Musiker. Spielmann Jörg Tolke, der selbst Musik macht, lädt immer wieder Kollegen ein, die das Publikum im idyllischen Vierseithof mit Klängen von Folk bis Rock und Blues überraschen. In diesem Juni war Sänger Eric Fish zu Gast, mit seiner Musik und einer Tagesausstellung seiner „Liedermalerei".

„Das Konzert hat nicht nur den Gästen viel Spaß gemacht, sondern auch dem Musiker. Noch am selben Abend sprach er uns darauf an, wie es wohl wäre, mal mit der gesamten Band „Eric Fish & Friends“ ein Konzert bei uns zu spielen", erzählt Jörg Tolke. Man sei sich schnell einig geworden und habe an ein Gastspiel zu späteren Zeiten ohne Einschränkungen und strengen Hygieneregeln gedacht.

„Aber weit gefehlt, der Musiker löst sein Versprechen, mit der Band nach Seitenroda zu kommen, schon Anfang September ein." Darüber werden sich Musikfans freuen: Am 21. August erschien das neue, siebte Album von Eric Fish & Friends, „Gezeiten", dessen Produktion von vielen Fans der Band, auch vom Spielmannshof, als „Fish-Förderer 2020" unterstützt wurde. „Mit dieser Platte werden die „Fishe", wie sie gern genannt werden, jetzt auf Tour gehen.

Bevor es für sie im September aber nach Berlin, Hamburg, Nürnberg oder München gehen wird, geben sie ihr erstes reguläres Konzert der „Gezeiten-Tour 2020" am Sonntag, 6. September, in unserem kleinen Seitenroda auf dem Spielmannshof", kündigt Tolke an.

Weil natürlich noch immer alle Regeln gelten, die der Gesundheit der Gäste und Veranstalter dienen und deshalb nur eine begrenzte Gästezahl zugelassen ist, spielen die Musiker sogar zwei Konzerte an einem Tag.

Sonntag, 6. September, Spielmannshof Seitenroda: 15 und 20 Uhr. Karten auf www.spielerspelunke.de oder unter Telefon: 03641/49 80 60