Jena. Das Jugendsinfonieorchester der Musik- und Kunstschule Jena tritt am Sonntag in der Aula der Universität auf.

Musikinteressierte Jugendliche sind immer gefragt

Joseph Haydn, Alessandro Marcello, Franz Schubert - Werke dieser drei berühmten Komponisten werden am Sonntag in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität vom Jugendsinfonieorchester der Musik- und Kunstschule (MKS) Jena zu hören sein. Unter der Leitung von Pedro Andrade lassen Jugendliche im Alter von etwa 7 bis 21 Jahren Musik erklingen. Auf diesen Tag haben sie sich lange vorbereitet.

„Wir haben eine sehr breite Nachwuchsförderung“, sagt Yvonne Krüger, die Leiterin der MKS Jena. „Besonders an der Musik-und Kunstschule ist, dass es vier Vorbereitungsorchester für das finale Jugendsinfonieorchester gibt“, erklärt Ulrike Zinke, Fachgruppenleiterin für die Streicher, „mit dem Einstieg in das vierte Orchester werden die Jugendlichen in das Jugendsinfonieorchester aufgenommen. Somit sind sie optimal für das hohe Niveau vorbereitet, da sie kontinuierlich ein Level weitergeführt werden.

Ferdinand Lindner tritt als Solist auf

Die Fortschritte werden von allen Fachgruppen mitgetragen, unterstützend wirken dabei all die Proben, Probewochenenden und Orchesterfahrten.“ 2017 war das Jugensinfonieorchester beispielsweise in Portugal, der Austausch mit internationalen Orchestern wird immer angestrebt. „Seit drei Jahren sind nun auch Bläser im Jugensinfonieorchester vertreten,“ sagt Yvonne Krüger, „und bei diesem Konzert tritt bei dem Werk Alessandro Marcellos sogar ein Solist an der Oboe auf.“ Ferdinand Lindner ist 21 Jahre alt, studiert in Jena, wohnt in Erfurt und spielt seit drei Jahren im Jugensinfonieorchester. Nun hat er die Ehre, als Solist aufzutreten. „Ich habe schon bei der Verabschiedung von Friedrun Vollmer, der ehemaligen Direktorin der Musik- und Kunstschule, bei einem Doppelkonzert mit Pedro Andrade mitgespielt. Im Februar hat er mich dann auf das kommende Konzert angesprochen und wir haben uns für vorbereitende Unterrichtsstunden mit Gunther Siebert zusammengetan, welcher selbst Oboist an der Jenaer Philharmonie ist“, erzählt Ferdinand. „Mein Part ist nicht leicht, aber es ist toll, dass meine Rolle hier von allen so angenommen wurde, ich habe schon große Vorfreude auf diese Herausforderung.“

Lindner sagt, dass er sich als musikbegeisterter Student bewusst für das Jugensinfonieorchester entschieden habe, da sich die damit verbundenen Aufgaben und Proben sehr gut in sein Alltagsleben einbinden lassen und ihm der Umgang und die gespielten Stücke sehr gefallen. „Alle Altersgruppen sind im Jugensinfonieorchester gut vertreten“, sagt Yvonne Krüger, „das ist für Kinder und Jugendliche eine echte Ermutigung.“ Sie fügt hinzu, dass das Orchester großen Anklang finde, sehr gefragt sei und oft auf Konzertfahrten eingeladen würde. „Das Ziel des Orchesters ist eine Gemeinschaft aller Orchesterinstrumente. Musikinteressierte Jugendliche sind immer gefragt, besonders im Bereich der Bläser können wir die Aushilfe sehr gebrauchen, wir freuen uns immer über neue Mitglieder.“

Das Symphonische Jugendorchester unter Leitung von Pedro Andrade ist das größte der insgesamt fünf Nachwuchsorchester der Musik- und Kunstschule Jena. In ihm spielen heute etwa 50 Streicher, Bläser, Schlagzeuger und gelegentlich Solisten.

Sonntag, 10. November, 18 Uhr, Aula der Friedrich-Schiller-Universität. Der Eintritt ist frei.