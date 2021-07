Na dann, schöne Ferien!

Kurz vor dem Urlaub erledigen viele Zeitgenossen noch mal unangenehme Dinge: den Schreibtisch aufräumen beispielsweise. Leider hat es mit dem Klar-Schiff- machen vor der Sommerpause neulich im Stadtrat nicht mehr geklappt. Zumindest, was das leidige Thema Grundstücks-Umlegung in der Südwest-Vorstadt am oberen Magdelstieg betrifft. Der Beschluss, der in den letzten Monaten große Unruhe im Wohngebiet stiftete, wurde kurz vor der Sommerpause nicht mehr aufgehoben, so wie sich das der Ortsteilrat Jena-Süd aus guten Gründen gewünscht hatte. Die Entscheidung wurde auf den Herbst vertagt. Das ist sehr schade, denn die Aufhebung scheint unausweichlich. Die Sache muss sowieso neu verhandelt werden. Erstens wegen der Formfehler im Verfahren – konkret: der Ortsteilrat wurde vorab nicht gefragt. Zweitens glaubte der Stadtrat, was aus dem Präsidium zu hören war: Viele sind ganz heiß aufs Bauen und einige wenige verhindern dies. Wobei „viele“ eben nicht gleichbedeutend mit Mehrheit ist, wie man heute weiß.

Bleibt der Trost, dass das Warmhalten des Themas wohl in Einklang mit neuesten Erkenntnissen aus der Arbeits- und Organisationspsychologie steht. Wer alle Aufgaben vor dem Urlaub abarbeitet, hat mitunter so viel Stress, dass der Urlaubseffekt flöten geht.