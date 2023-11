Nabu in Jena warnt: Zerstörung von Biberbauwerken ist kein Kavaliersdelikt

Jena. Nach Angaben des Naturschutzbundes werden immer wieder Biberburgen und Biberdämme zerstört. Täter müssen mit saftigen Bußgeldern rechnen.

Die kürzlich an der Rauda im Saale-Holzland-Kreis zerstörten Biberdämme stehen im Verdacht, illegal zerstört worden zu sein. Nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) Thüringen ist dies bedauerlicherweise kein Einzelfall. Immer wieder gebe es in Thüringen Fälle von zerstörten Biberdämmen und -burgen, die vom Verband und anderen Institutionen sowie von Bürgerinnen und Bürgern bei der Unteren Naturschutzbehörde beziehungsweise der Polizei angezeigt werden.

Biber ist streng geschützt

Im Saale-Holzland-Kreis seien in der Vergangenheit beispielsweise Biberburgen bei Bibra am Reinstädter Bach und in Porstendorf an der Lache zerstört worden. Unter anderem habe es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bei Etzelbach in der Saaleaue, am Forellenbach bei Schöps, an der Elte bei Oberellen im Wartburgkreis sowie im Landkreis Hildburghausen weitere Zerstörungen gegeben. „Der Biber und seine Bauwerke sind nach europäischem Recht und dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Die Zerstörung von Biberburgen oder Biberdämmen ist kein Kavaliersdelikt, sondern strafbar. Ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro kann verhängt werden“, sagt Marcus Orlamünder vom Nabu.

Eine zerstörte Burg bei Bibra. Foto: Marcus Orlamünder / NABU Thüringen

Suche nach den Tätern ist schwierig

Oft sei es schwierig, die Täter zu ermitteln, unter Umständen sei es aber auch eindeutig nachvollziehbar, wenn zum Beispiel Fahrzeugspuren direkt zum Tatort führen. Deshalb sei es wichtig: „Wer Hinweise auf illegale Zerstörungen von Biberbauwerken hat, sollte diese umgehend der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde melden, damit diese Vergehen nachverfolgt und geahndet werden können.“ Burgen und Dämme sind für den Biber und das Überleben seiner Familie existenziell wichtig und deshalb, wie auch der Biber selbst, streng geschützt.

Überschaubare Zahl an Revieren

Seit mehr als 16 Jahren, rund 400 Jahre nach seiner Ausrottung, breitet sich der Europäische Biber langsam und stetig im Freistaat wieder aus. Mittlerweile gibt es eine überschaubare Zahl von Revieren und vielerorts leben die Menschen gut mit dem Biber zusammen. Biber sind reine Pflanzenfresser und nagen jetzt in den Wintermonaten vor allem an Bäumen und Sträuchern. Die gefällten Gehölze sollten möglichst am Gewässer liegen bleiben oder, wenn sie stören, etwas zur Seite geräumt werden. Werden die Bäume weggeräumt oder das Astwerk gehäckselt, hat der Biber auf einen Schlag deutlich weniger zu fressen und fällt den nächsten Baum. Im Herbst und Winter ernährt sich der Nager hauptsächlich von zarten Zweigen, Knospen und Rinde.