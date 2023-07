Nach Bastelaktion: Zöllnitzer Kinder bekommen neues Hochbeet

Antje Eismann (Mitte hinten) vom Rewe-Markt am Salvador-Allende-Platz in Jena-Lobeda sponsert dem Kindergarten „Zöllnitzer Spatzen“ ein neues Hochbeet. Leiterin Simone Gelfert, Erzieherin Juliane Schmidt sowie die Kinder freuen sich darüber.

Zöllnitz/Jena. Die Mädchen und Jungen des Zöllnitzer Kindergartens haben einen Supermarkt in Jena-Lobeda mit einer Bastelaktion unterstützt. Zur Belohnung gibt es ein neues Hochbeet.

Die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Zöllnitzer Spatzen“ können sich über ein neues Hochbeet freuen. Gesponsert wird dieses von Antje Eismann vom Rewe-Markt am Salvador-Allende-Platz in Jena-Lobeda.

Das Hochbeet bekommen die „Spatzen“-Kinder dabei nicht einfach geschenkt, sondern haben sich dieses redlich verdient. Sie bastelten unter Anleitung von Erzieherin Juliane Schmidt aus alten Werbeprospekten des Rewe-Marktes mehrere Papier-Hühner, die zwischen den Regalen auf das zum 1. Juli vollzogene Aus der klassischen Handzettel aufmerksam machen sollen. Die Übersicht mit Angeboten gibt es künftig nur noch digital. Positioniert werden sollen die Papier-Hühner passenderweise bei den Bio-Eiern.

Das Hochbeet wird indes seinen Platz auf der Freifläche des neuen Kindergarten-Areals an der Zöllnitzer Straße finden, das Anfang 2024 fertiggestellt werden soll. Dann ziehen die „Spatzen“ von ihrem bisherigen Kindergarten im Unterdorf dorthin.

Buddeln und Gießen

Aber auch jetzt nutzen die Mädchen und Jungen schon ein Hochbeet, wie Kindergarten-Leiterin Simone Gelfert erklärt. Erdbeeren, Tomaten und verschiedene Kräuter werden darin angebaut. Im Sommer gießen die Kinder die Pflanzen fleißig, in der kälteren Jahreszeit buddeln sie dann leidenschaftlich, so Gelfert. Das bereits vorhandene Hochbeet soll ebenfalls mit umziehen.

„Die Kinder sollen sehen, wo Obst und Gemüse wächst und dass es eben nicht nur aus dem Supermarkt kommt“, sagt sie. Ein Ansatz, den Antje Eismann trotz ihrer Supermarkt-Befangenheit unterstützt.

Die Kooperation zwischen dem Lobedaer Supermarkt und dem Zöllnitzer Kindergarten besteht schon länger. Der Hauptgrund dafür ist, dass mehrere Mitarbeitende in der Gemeinde wohnen und ihre Kinder die Bildungseinrichtung besuchen.

Papierverzicht kommt nicht nur gut an

Dass ihr Rewe-Markt wie deutschlandweit alle anderen Supermärkte der Kette fortan auf die Papierprospekte verzichtet, kommt indes nicht bei allen gut an, wie Antje Eismann sagt. Vor allem ältere Menschen, die kein Smartphone besitzen, würden mit der Entscheidung noch fremdeln. „Unsere Angebote sind ja aber auch auf Plakaten oder direkt an den Produkten zu finden“, so Eismann.

Für sie würden die Vorteile des Umstiegs auf digitale Werbung überwiegen. Allein in Thüringen würden wöchentlich 747.000 Papierprospekte eingespart, was jährlich 2200 Tonnen Papier und 33.000 Kubikmeter Wasser entspreche.

Böttcher AG beteiligt sich an Baukosten: Richtfest für Kindergarten in Zöllnitz