10.000 Euro für das Ensemble des Opernhauses Odessa: Jena zieht positive Bilanz

Jena. Bei den zwei Benefizkonterten in Jena für das Ensemble in Odessa wurden mehr als 10.000 Euro eingenommen. Weitere Termine im Gespräch.

Nach den beiden Benefizkonzerten für das Ensemble des Opernhauses Odessa in der Ukraine am 19. und 20. April im Volkshaus Jena zieht JenaKultur eine positive Bilanz.

Erlöse gingen direkt an die Ukraine

Insgesamt wurden 10.000 Euro eingenommen. Die Erlöse aus den Ticketeinnahmen gingen direkt an das ukrainische Orchester und ermöglichen die Finanzierung und Fortsetzung der Tour in Deutschland, sowie die Unterstützung von Hilfsangeboten in Odessa. Zudem übernahm JenaKultur als Veranstalter der beiden Konzertabende sämtliche Kosten für Technik, Kost und Logis der 40 Künstler:innen. Dazu Daniel Illing, Einrichtungsleiter Veranstaltungen bei JenaKultur: „Als die Anfrage JenaKultur Ende März erreichte, war sofort klar, dass wir schnell und unkompliziert innerhalb eines Monats beide Konzertabende auf die Beine stellen. Mein Dank gilt allen Unterstützer:innen und vor allem den vielen helfenden Kolleg:innen von JenaKultur.“

Konzert war gut gefüllt

520 Gäste besuchten die Benefizkonzerte im Volkshaus. Darunter waren 85 geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die das Angebot des freien Eintritts nutzten. Der Lions Club Jena sammelte vor Ort rund 500 Euro, die Integrationsprojekten für ukrainische Kinder in Jenaer Jugendeinrichtungen zugutekommen. Ebenso spendeten die Besucher:innen weitere 500 Euro für das Orchester, die noch am Konzertabend dem Ensemble im Volkshaus Jena übergeben wurden.

Weitere Konzerttermine im Gespräch

Ein weiteres Benefizkonzert zur Unterstützung der Künstler:innen konnte bereits am 22. April in Eisenach realisiert werden, zusätzliche Termine in anderen Städten sind ebenfalls im Gespräch. Carsten Müller, stellvertretender Werkleiter JenaKultur: „Dank der Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei und im Speziellen Tina Beer, Staatssekretärin für Kultur, konnten einige Kontakte zu weiteren Thüringer Veranstaltungshäusern hergestellt werden, die hoffentlich unserem Beispiel folgen werden.“

JenaKultur bedankt sich bei allen Besucher:innen und Unterstützer:innen für das erfolgreiche Ergebnis der beiden Abende.

Zum Hintergrund

Zur Zeit des Kriegsausbruchs in der Ukraine befand sich Vitaliy Kovalchuk, Dirigent am Opernhaus Odessa, mit einer Gruppe von Künstler:innen des Odessaer Opernhauses gerade auf einer Konzerttournee durch Polen. Anfang April war geplant, gemeinsam zurück in die Heimat zu kehren. Doch der Krieg in der Ukraine macht eine Heimfahrt derzeit undenkbar.

Am ersten Abend erlebten die Gäste Highlights aus Oper, Operette und Ballett in einem festlichen Galakonzert. Am zweiten Abend entführte das Ensemble in die glitzernde Bühnenwelt des Kabaretts. Auf dem Programm standen französische Chansons und Hits aus verschiedenen Musicals. Am Pult stand Dirigent Vitaliy Kovalchuk, der sein Studium an der Weimarer Musikhochschule "Franz Liszt" absolviert hat und dadurch mit der Stadt Jena sehr vertraut ist.

