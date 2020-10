Nach Betrug im Jenaer Ordnungsamt: Verstärkte Kontrollen angekündigt

Vertrauen zurückgewinnen, Mitarbeiter motivieren: Auch darauf wird sich Susan Volkmann-Schwind konzentrieren müssen. Die Juristin wird den Fachdienst Kommunale Ordnung kommissarisch leiten, als Stellvertreter fungiert dabei Marco Fohmann. Derweil arbeitet die Stadtverwaltung weiter daran, den mutmaßlichen Arbeitszeitbetrug innerhalb des Fachdienstes aufzuklären (wir berichteten).

Volkmann-Schwind ersetzt den bisherigen Fachdienstleiter, der suspendiert wurde. Sie ist zudem Teamleiterin Kommunale Sicherheit, während Fohmann den Zentralen Ermittlungs- und Vollzugsdienst (ZEVD) anführt. Der bisherige Teamleiter wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Etwa 30 von 50 Mitarbeitern des Fachdienstes werden des Betruges verdächtigt, sagt Stadtrechtsdirektor Martin Pfeiffer. Zumindest bei den beteiligten Angestellten soll das rathausinterne Verfahren im November abgeschlossen sein. Bei den Beamten werde es angesichts des Beamtenrechts komplizierter.

Dem Steuerzahler verpflichtet

Bei den bisher erfolgten Anhörungen habe er, Pfeiffer, durchaus die Bereitschaft herausgehört, den Schaden wiedergutzumachen: Für drei erschwindelte Tage drei Urlaubstage geben, zum Beispiel. „Wir sind dem Steuerzahler verpflichtet“, sagt er.

Neben der dienstrechtlichen Seite des Falls ermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen Untreue und Anstiftung zum Betrug. So sollen seit März die tatsächlich geleisteten Stunden am Wochenende abgerechnet worden sein, und dazu sei dieselbe Stundenanzahl als fiktiver Wert zusätzlich addiert worden.

Susan Volkmann-Schwind (38), promovierte Juristin und Tochter des früheren Jenaer Bürgermeisters, hat als Rechtsanwältin in Erfurt und Jena und bereits im Fachdienst Recht gearbeitet. Sie kehrte aus der Elternzeit zurück und wird sich nun vermehrt um das Ordnungsamt kümmern. Marco Fohmann (43) war bislang Verwaltungsleiter der Feuerwehr und wirkte auf Jenaer Seite maßgeblich an der neuen Struktur der regionalen Rettungsleitstellen mit.

Posten werden neu ausgeschrieben

Der zuständige Dezernent Benjamin Koppe (CDU) sprach von einer schwierigen Situation für die Verwaltung. „Ich habe wenig Verständnis für das, was passiert ist.“ Jetzt gehe es auch darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Den Eindruck, man habe die Mitarbeiter des ZEVD seit Bekanntwerdens des Skandals Mitte September kaum auf den Straßen gesehen, wollten die Verwaltung nicht kommentieren. Fohmann aber kündigte am Mittwoch an, auf die Einhaltung der Corona-Regeln wieder verstärkt achten zu wollen.

Neben den Teams Kommunale Sicherheit und dem ZEVD gehören die Bereiche Gewerbeangelegenheiten und Verkehrsüberwachung zum Fachdienst der Stadt. Sowohl die Fachdienstleitung als auch die stellvertretende Fachdienstleitung werden unverzüglich neu ausgeschrieben.