Nach Brand: Hilfsaktion für Seitenrodaer Familie

Seitenroda. Bei einem Scheunenbrand in Seitenroda hat eine Familie fast ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Nun wurde eine Hilfsaktion für sie gestartet.

Die Nachbarn haben ihnen und ihren beiden Kindern das Leben gerettet, sagen Katharina und René Sollmann. Es war am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr, als die Scheune auf dem Anwesen der Familie in der Dorfstraße von Seitenroda in Brand geriet. „Unsere Nachbarin hat einen lauten Knall gehört, aus dem Fenster geschaut und die Flammen gesehen. Ihr Mann hat sofort die Feuerwehr gerufen und an unsere Tür geklopft, um uns zu wecken“, sagt Katharina Sollmann.

Neben der Feuerwehr aus Seitenroda rückten auch die aus Kahla, Orlamünde, Stadtroda, Trockenborn-Wolfersdorf, Großpürschütz, Oberbodnitz, Unterbodnitz und Lindig an. Insgesamt circa 80 Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer – und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Lediglich Fenster waren durch die Hitze zu Bruch gegangen.

Sachen wegen Bauarbeiten eingelagert

Die Familie Sollmann hatte das Anwesen erst in diesem Sommer gekauft und sich damit den Traum vom Eigenheim erfüllt. „Uns ist das Herz aufgegangen, als wir gesehen hatten, wie malerisch das hier gelegen ist“, sagt Katharina Sollmann. Sie und ihr Mann begannen, das Wohnhaus zu sanieren und stießen dabei auf alte Stromkabel aus Aluminium, die ersetzt werden mussten. „Wir haben dann fast alle unsere Sachen in der Scheune eingelagert, um Platz für die Bauarbeiten zu haben“, sagt René Sollmann.

Deshalb hat der Scheunenbrand auch eine solch dramatische Dimension für die Familie: Fast ihr gesamtes Hab und Gut ist den Flammen oder dem Löschwasser zum Opfer gefallen. „Ein paar Fotos konnten wir noch retten, ein alter Fernsehschrank meiner Mutter aus den 1950er-Jahren hat es überstanden. Betten, Sommersachen, die Arbeitsrechner und etwas Spielzeug für die Kinder hatten wir im Haus. Ansonsten ist alles verloren“, sagt Katharina Sollmann. Selbst die Geburtstagsgeschenke für den Sohn, der am Mittwoch sechs Jahre alt wird, verbrannten.

Was den Brand in der Scheune auslöste, ist noch unklar. „Die erste Auskunft der Polizei war, dass man die Ursache wohl nicht mehr feststellen können wird“, so Katharina Sollmann. Die Scheune sei jedenfalls nun einsturzgefährdet und müsse abgetragen werden.

„Unglaubliche Solidarität“

Inzwischen hat Claudia Sippach, eine Freundin der Sollmanns, eine Hilfsaktion für die Familie ins Leben gerufen. Ziel ist es, 30.000 Euro einzusammeln, um die vierköpfige Familie bei der Anschaffung von Möbeln, Kleidung und sonstigen Gebrauchsgegenständen zu unterstützen. „Claudia war direkt nach dem Brand hier, um uns zu helfen und hat dann Nachmittag den Link zu der Spendenseite geschickt. Wir wissen gar nicht, wie wir auf die Unterstützung angemessen reagieren sollen“, sagt Katharina Sollmann.

Wenn sie über die Hilfsbereitschaft nachdenkt, mit der gerade viele auf ihre Familie zukommen, fällt Sollmann immer wieder das Wort „Wahnsinn“ ein. „Familie und Freunde unterstützen uns sehr. Und die Solidarität, die uns hier im Ort entgegenschlägt, ist unglaublich. Dabei kennt uns hier ja praktisch keiner, weil wir erst kürzlich aus Stadtroda her gezogen sind“, sagt Katharina Sollmann. Die Sollmanns würden eine tiefe Dankbarkeit empfinden, insbesondere gegenüber den Familien Dathe und Tischer.

René und Katharina Sollmann wollen nach dem Brand ihren Traum vom Eigenheim weiterleben und die Sanierung des Hauses fortsetzen. „Mit dem Wissen, wie man sich hier in Notsituationen gegenseitig hilft, haben wir das Gefühl: Wir wollen hier nicht mehr weg“, sagt Katharina Sollmann.

Die Hilfsaktion findet sich unter: betterplace.me/hilfe-fuer-junge-familie-nach-scheunenbrand