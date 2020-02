Die Feuerwehr am Einsatzort in der Bachstraße. Das betroffene Haus grenzt direkt an den Johannisplatz.

Jena. Spezialklinik übernimmt Behandlung des betroffenen 42-Jährigen, dessen Wohnung in einem Fachwerkhaus am Samstag in Jena gebrannt hatte.

Nach Brand in Jena: Schwerverletzter nach Halle geflogen

Der bei einem Brand in Jena schwer verletzte Mann musste mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr hatte den 42-Jährigen am Samstagmorgen aus seiner brennenden Wohnung gerettet und zunächst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Jenaer Universitätsklinikum gebracht. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen, sich selbst aus der Wohnung zu befreien, heißt es von der Polizei.

Die Brandursache steht bislang noch nicht fest. Der Brand sei vermutlich von der Küche ausgegangen, teilte die Landespolizeiinspektion Jena erste Erkenntnisse mit. Spezialisten der Jenaer Kriminalpolizei ermitteln die Ursache des Brandes, der einen großen Feuerwehreinsatz am Samstagmorgen ausgelöst hatte. Das betroffene Fachwerkhaus steht in der Bachstraße und grenzt direkt an den Johannisplatz.

Drei Freiwillige Feuerwehren unterstützen Berufsfeuerwehr

Nachbarn hatten das Feuer kurz nach 6.30 Uhr über den Notruf gemeldet. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr rückten auch die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte, die Freiwillige Feuerwehr Lobeda mit der zweiten Drehleiter und die Freiwillige Feuerwehr Wogau zum Einsatz aus.

Nach Angaben des Einsatzleiters bekämpften die Feuerwehrleute den Brand im Innenangriff und retteten den 42 Jahre alten Bewohner. Die Rettungskräfte evakuierten das betroffene Wohnhaus und auch das direkt angrenzende Nachbargebäude. Der Jenaer Nahverkehr stellte einen Bus zur Verfügung, in dem sich die Betroffenen aufwärmen konnten. Die Feuerwehr inspizierte vorsorglich auch das Nachbargebäude.

Nach den Löscharbeiten setzte die Feuerwehr starke Lüfter ein, um den Rauchgeruch im betroffenen Wohnhaus zu beseitigen. Laut Einsatzleiter ist die Wohnung, in der der Brand ausbrach, nicht mehr bewohnbar. Das Gebäude, in dessen Erdgeschoss sich auch eine Kneipe befindet, ist intakt. Die anderen Bewohner durften gegen 8 Uhr wieder ins Haus.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei die Bachstraße für den Autoverkehr.