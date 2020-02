Nach Brandstiftungen in Jena: Schutz durch Politik gefordert

Am Morgen danach werden die Spuren gesichert. Donnerstagnacht brannten zwei Fahrzeuge auf dem Grundstück der Jenaischen Burschenschaft Germania aus. Die Dämmung der Hauswand schmolz durch die Hitze, ein Küchenfenster brach. Die Brandstiftung reiht sich ein in mehrere Fälle in Jena und im Saale-Holzland-Kreis, wegen denen jetzt die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Vereinsmitglied der Germania wachte gegen 3.45 Uhr durch einen Knall auf. Reifen waren durch die Hitze geplatzt. Er rief sofort die Feuerwehr und weckte auch Steffen Borger mit den Worten „dein Auto brennt“, berichtet dieser. Durch das schnelle Eingreifen der Jenaer Feuerwehr sei zumindest verhindert worden, dass sich die Flammen auf das Wohnhaus und die Garage ausbreiten.

Burschenschaft spricht von „linksextremen Motiv“

Die Einsatzkräfte hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eine ereignisreiche Nacht hinter sich. So brannten zwischen 2.13 und 2.55 Uhr Mülltonnen in der Karl-Liebknecht-Straße, der Friedrich-Engels-Straße und der Gustav-Fischer-Straße.

In allen Fällen ist nach Angaben der Polizei noch unbekannt, was die Brandursache war und wer dafür verantwortlich ist. Die Burschenschaft Germania hat dagegen sehr früh und deutlich eine Urteil gefällt. Die Mitglieder sprechen von einem „linksextremen Motiv“ und sehen eine direkte Verbindung zur Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten sowie der darauffolgenden Demonstration in Jena mit 2000 Teilnehmern. „Die Wut und der Hass der Linksextremen richten sich gegen alles, was auch nur annähernd den Anschein hat, bürgerlich, konservativ oder gar patriotisch zu sein“, schreibt die Burschenschaft in einer Stellungnahme.

Steffen Borger betont, dass sich die Burschenschaft für die Demokratie einsetze und die Bundesbrüder vor 200 Jahren Wegbereiter der Freiheitsbewegung gewesen seien. „Bei uns gibt es keine politische Orientierung, das schließen wir kategorisch aus“, sagt er.

AfD-Politiker erleidet Rauchgasvergiftung

Dennoch seien sie immer wieder Ziel von Angriffen – ob durch Farbbeutel, die auf die Hauswand geworfen wurden, eingeschmissene Fenster oder angezündete Mülltonnen. 2019 wurden zudem Mitglieder, die die Insignien der Burschenschaft trugen, überfallen.

Auch im Saale-Holzland-Kreis brannte Donnerstag gegen 2 Uhr ein Auto. Das Fahrzeug gehört dem AfD-Politiker Dirk Luge, der bei den Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung erlitt. Die Polizei ermittelt auch hier zur Ursache.

Der spontanen Demonstration am Mittwochabend, bei der auf dem Holzmarkt auch Jenaer Politiker der Linken, Grünen und SPD sprachen, schlossen sich 2000 Menschen an, darunter Wissenschaftler, das Universitätspräsidium und Wirtschaftsvertreter. Der Zug führte schließlich durch die Innenstadt und endete am CDU-Büro in der Saalbahnhofstraße, dessen Eingang von Polizisten abgesichert wurde. Die Menge, die von Mitgliedern der Antifa mit Spruchbändern angeführt wurde, rief etwa „Alle zusammen gegen den Faschismus“.

Parteikollegen vor Ort schilderten Guntram Wothly, CDU-Fraktions- und Kreischef, eine „beängstigende Situation“. Für ihn ist es unbegreiflich, warum man vor einer kommunalen Partei demonstriert, die keinen Landtagsabgeordneten stellt. Wothly, der jegliche Brandstiftung verurteilt, fordert insgesamt zum „verbalen Abrüsten“ auf, „es geht um den politischen Frieden“.

Die Burschenschaft ihrerseits fordert die Politik auf, das Vereinsleben zu schützen und Linksextreme nicht zu hofieren. Der Verein müsse nun entscheiden, wie es weitergeht. „Persönlich fände ich es schade, wenn wir uns verbarrikadieren müssten. Wir sind ein offenes Haus“, sagt Burschenschafter Borger.

Zeugenhinweise an die Polizei Jena unter Telefon 03641/810