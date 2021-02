Statt dem Bad in der Regentonne zum Schneebad und dann zum Yoga

Winter in Jena: Die zeitgemäße Version des Filmklassikers "Das Bad auf der Tenne". Am Montag nutzt eine Jenenserin die direkt vor der Haustür aufgetürmte 50 cm hohe Schneewehe zu einem mehr als erfrischenden Bad.

Dem Jenaer Altmeister des Sportfotos Peter Poser ist ein Lichtbild der außergewöhnlichen Art gelungen. Es erzählt vom sportlichen Umgang mit den Schneemassen dieser Tage – genauer: von Posers Frau und ihrem Gespür für das himmlische Weiß. Zusätzlich staunen darf man, dass die Dame im Schnee schon 67 sein soll.

Doch liefert die Erklärung des Motivs gleichsam die Erklärung für die offenkundig bewahrte Jugend: Sie gehe jeden Morgen in die Regentonne und betreibe danach Yoga. An jenem Schnee-Tag sei die Tonne zugefroren gewesen. Deshalb also kurzerhand die Schneewehe direkt vor der Haustür als Ersatz für die Regentonne, so beschreibt es Peter Poser. Und er findet, das Bild erinnere an den Filmklassiker „Das Bad auf der Tenne“.

Kleiner Unterschied: In dem Film sind die Herren eines Dorfes als Spanner unterwegs, indem sie durch ein Astloch Bürgermeisters hübsche Frau beim Baden in einer Wanne beobachten. Unsere Leserschaft hat es deutlich einfacher. Laut Poser hat die Dame das Bild zur Veröffentlichung freigegeben, so denn ihr Name nicht genannt wird. Zu 50 Prozent nicht ganz einfach, da wir dem Foto-Autor nennen müssen.

Hanfried trägt jetzt Ku-Klux-Klan-Mütze. Foto: Thomas Beier

Mahnende Schneekunst

Wer mit radikalen und terroristischen Bewegungen nichts am Hut hat, musste in dieser Superschnee-Woche beim Blick auf das Hanfried-Denkmal einen Schreck bekommen haben. Lesen wir also das Schneekunstwerk, das der Winter am Hanfried geschaffen hat, als Mahnung: Trotz aller Nöte unserer Tage ist kein Platz für Terrorismus und Rassismus, wofür der amerikanische Ku-Klux-Klan mit seinen weißen Spitz-Kapuzen steht.