Nach der Randale: Jena setzt Belohnung aus

Schadensbeseitigung in der Löbderstraße. Mitarbeiter einer Weimarer Firma rückten am Montag Schmierereien zu Leibe.

Für die Aussetzung einer Belohnung hätten sich OB Thomas Nitzsche (FDP) und Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) in Abstimmung mit der Kriminalpolizei entschlossen, hieß es am Mittwoch in einer Presseerklärung.

„Wir setzen alles daran, die Polizei bei ihrer Aufklärungsarbeit des Landfriedensbruchs zu unterstützen. Politisch motivierte Kriminalität wird in Jena nicht geduldet“, sagt Koppe.

Die Hinweise müssten von ausreichender Bedeutung (auch Video- oder Bildaufzeichnungen) und den Ermittlungsbehörden bis zum Zeitpunkt der Auslobung noch nicht bekannt sein. Ausschließlich Privatpersonen könnten die Belohnung erhalten.

In den Abendstunden des 13. März kam es gegen 20.30 Uhr in der Jenaer Innenstadt zu schweren Ausschreitungen mit teils erheblichen Sachbeschädigungen. Insbesondere in der Löbderstraße wurden Schaufenster zerstört, Böller gezündet und Fassaden mit schwarzer Farbe besprüht. Bisher ist bekannt, dass eine Gruppe von etwa 20 Personen, überwiegend schwarz gekleidet, für die Taten in Betracht kommt. Schon im November 2020 zogen Randalierer durch die Innenstadt.

Hinweise an die Kriminalpolizei Jena, Carl-Pulfrich-Straße 5a, telefonisch unter 03641/81 14 40 oder 81 24 64. Die Telefone sind rund um die Uhr besetzt.