Klaus-Dieter Seifarth befreit die Straße und den Gehweg vor seinem Haus in Neuengönna vom Schlamm, der durch Starkregen angespült wurde.

Nach der Schlammlawine: Großes Aufräumen in Neuengönna

Neuengönna. Neuengönna ist von einem Unwetter heftig getroffen worden, eine Schlammlawine rollte durch das Dorf. Die Höhe der entstandenen Schäden ist noch unklar.

Ein Unwetter mit Starkregen hat Neuengönna am Mittwoch heftig getroffen: Eine Schlammlawine zog sich durch das gesamte Dorf. Es sei eines der schlimmsten Unwetter in den vergangenen Jahrzehnten gewesen, berichteten Einwohner am Donnerstag.

„Es ging um 16 Uhr mit Donnern los. Ich habe mich dann bisschen hingelegt, weil ich gesundheitlich gerade etwas angeschlagen bin. Doch dann kam es runter wie aus Kübeln und ich habe auf einmal von der Straße Krach gehört. Und dann habe ich gesehen, wie Wasser und Geröll hier die Straße entlang sind. So krass war es lange nicht“, sagt Klaus-Dieter Seifarth. Am Donnerstagvormittag war er damit beschäftigt, den zurückgebliebenen Schlamm vor seinem Haus in der Dornburger Straße zu beseitigen. „Die Feuerwehr hat ja genug zu tun“, so Seifarth.

Unterstützung von Feuerwehren der Region

Wie Ortsbrandmeister Heiko Hüttig berichtet, war die Freiwillige Feuerwehr Neuengönna zuvor von 17.30 bis 0.30 Uhr im Einsatz und kämpfte im gesamten Ort gegen Wasser und Schlamm. Unterstützung erhielten die Neuengönnaer von den Freiwilligen Feuerwehren aus Nerkewitz, Lehesten, Zimmern, Dornburg und Camburg sowie dem Katastrophenschutz. Insgesamt 60 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Menschen seien während des Unwetters nicht verletzt worden.

Mit Bagger und Traktorgespann wird der Schlamm abtransportiert. Foto: Marcus Voigt

Mit Unterstützung einer Kehrmaschine des Kommunalservice Jena beräumten die Feuerwehrleute am Donnerstag die Straßen von Schlamm, Geröll und Geäst. „Bis zum Nachmittag werden wir sicher brauchen“, sagte Hüttig, als er gerade in der Dornburger Straße unterwegs war. Teilweise wurde der Schlamm mit einem Bagger auf ein Traktorgespann geladen, um ihn abzutransportieren.

Nebenan begutachtete Tim Wache seinen Bus, der am Vorabend „in den Schlamm eingegraben war“. Sein Nachbar Frank Oswald sagte, dass Neuengönna noch relativ glimpflich davongekommen sei. „Wasser und Schlamm haben glücklicherweise vor der Türschwelle halt gemacht“, so Oswald. Etwa alle 15 Jahre gebe es im Ort solch ein Unwetter, wenngleich das vom Mittwoch besonders heftig gewesen sei.

Schäden an Dorf- und Spielplatz

Der Spielplatz wurde wohl stärker beschädigt. Foto: Marcus Voigt

Wie Bürgermeister Uwe Schwarze (Bürgerforum) erklärte, würden nun die Schäden in Neuengönna erfasst. „Wir hatten ja praktisch auf der gesamten Ortslänge Ausnahmezustand. Bei Dorf- und Spielplatz werden wir auf jeden Fall länger brauchen, um diese wieder herzurichten. Da sieht es ganz schlimm aus“, so Schwarze.

Dem Ersten Beigeordneten der Gemeinde Neuengönna, Conny Coriand (Bauernverband), war es wichtig, „einen großen Dank an alle Einsatzkräfte zu richten, die uns hier unterstützt haben.“ Bürgermeister Uwe Schwarze kündigte in diesem Zusammenhang bereits eine Veranstaltung an, bei der das offiziell geschehen soll. „Jetzt müssen wir aber erst einmal Ordnung machen“, sagte er.

Schlammlawine rollt durch Neuengönna Schlammlawine rollt durch Neuengönna Nach der Schlammlawine in Neuengönna dauern die Aufräumarbeiten auch am Donnerstag noch an. Menschen wurden während des Unwetters keine verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Foto: Feuerwehr Dornburg-Camburg

