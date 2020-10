Nach Einbruch Fluchtauto zurückgelassen und Straße blockiert - Simsonfahrer bleibt bei Flucht im Matsch hängen

Nach Einbruch Fluchtfahrzeug zurückgelassen - Straße blockiert

Weil ein Toyota stand, meldete sich am Montagmorgen eine Zeugin bei der Polizei. Sie teilte mit, dass der Pkw die komplette Oßmaritzer Straße in Jena sowie sämtliche Zufahrten blockieren würde. Weiter wären an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht und das Licht sei eingeschaltet. Bei der Prüfung konnten die Polizeibeamten feststellen, dass das Auto zu einer nahe gelegenen Autovermietung gehört. Bei der Überprüfung des Firmengeländes der Fahrzeugvermietung entdeckten die Beamten, dass Unbekannte das Rolltor zur Werkstatthalle aufgebrochen haben. In dieser war auch der Pkw eigentlich abgestellt. Anschließend nutzten der oder die Täter das Fahrzeug unberechtigterweise und ließen es dann in der Oßmaritzer Straße zurück.

Betrunkener Mann sucht Mopedschlüssel und macht damit Polizei auf sich aufmerksam

Am frühen Dienstagmorgen wurde in Jena ein Mann festgestellt, welche sich auf der Brücke oberhalb der Stadtrodaer Straße zwischen Erlanger Allee und Karl-Marx-Allee in Jena aufhielt und augenscheinlich etwas suchte. Die Polizeibeamten sprachen den jungen Mann daraufhin an und bemerkten schnell, dass der 27-Jährige erheblich betrunken war. Auf die Frage, was er den suche, räumte dieser ein, mit einem Kleinkraftrad unterwegs gewesen zu sein und dabei seinen Schlüssel verloren zu haben. Bei der Untersuchung der näheren Umgebung konnte der Roller unterhalb einer Tankstelle gefunden werden. Bei näherer Betrachtung wurden Beschädigungen festgestellt, die auf einen Unfall hindeuteten. Daher gab der 27-Jährige zu, in Lobeda Ost mit dem Roller gestürzt zu sein. Er blieb durch den Sturz unverletzt. Da der Atemalkoholtest 1,58 Promille ergab, wurde mit dem jungen Mann eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Einbruch in Stadtrodaer Post scheitert

Unbekannte versuchten, in Stadtroda in eine Postfiliale einzubrechen. Dies teilte eine Mitarbeiterin am Montagmorgen der Polizei mit. Der oder die Täter hebelten mit einem unbekannten Werkzeug an der Eingangstür, ohne diese jedoch öffnen zu können. Daher ist lediglich Sachschaden an der Filiale in der Heinrich-Heine-Straße entstanden.

Simsonfahrer bleibt bei Flucht vor Polizei im Matsch hängen

Montagnachmittag sollte in Jägersdorf ein 23-Jähriger kontrolliert werden, welcher mit einer Simson unterwegs war. Der junge Mann versuchte zunächst zu flüchten. Da der Feldweg allerdings aufgrund der Witterung sehr aufgeweicht war, musste der Simson-Fahrer seinen Fluchtversuch abbrechen. Wie sich herausstellte, waren an dem Moped abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht. Der Motor wurde so frisiert, dass er eine höhere Leistungsfähigkeit hatte. Weiterhin fuhr der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Drogen als er das Moped fuhr.