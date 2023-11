Nach einer Pausen von drei Jahren: Neujahrsschwimmen im Jenaer Südbad

Ab in die kalten Fluten: Wagemutige Kälte-Helden sind am 1. Januar im Südbad gefragt.

Jena. Mobile Sauna sowie Duschcontainer mit heißem Wasser vor Ort. Es gibt Rostbratwürste, heiße Suppe und wärmende Getränke.

Die wagemutigsten Kälte-Helden und hartgesottensten Wasserraten sind eingeladen, beim vierten Neujahrsschwimmen im Jenaer Südbad dabei zu sein. Nach dreijähriger Pause erhalten sie am 1. Januar wieder die Möglichkeit, gemeinsam der Nässe und Kälte zu trotzen und erfrischt in das neue Jahr zu starten.

Diesmal erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur eine einzigartige Erfrischung, sondern auch ein Hauch von Wellness. Denn nach dem Abtauchen im Schleichersee stehen für die nötige Aufwärmung eine mobile Sauna sowie Duschcontainer mit heißem Wasser bereit.

Coolste Veranstaltung im neuen Jahr

Hier können die Schwimmerinnen und Schwimmer ihre abgekühlten Körper wieder auf die richtige Temperatur bringen. Und um die Energiereserven aufzutanken, gibt es neben Rostbratwürsten auch heiße Suppe und wärmende Getränke.

Das Neujahrsschwimmen der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft im Jenaer Südbad gehört definitiv zu den „coolsten“ Veranstaltungen im neuen Jahr. Der Eintritt ist frei und jeder ist herzlich dazu eingeladen, diesen außergewöhnlichen Start in das Jahr 2024 mitzuerleben. „Also packen Sie Ihre Badehosen und Bikinis oder auch ein fantasiereiches Schwimmkostüm ein, wenn es heißt ,Ab in die kalten Fluten!“ am Neujahrstag’, heißt es in einer Pressemitteilung.