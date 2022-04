Nach Großalarm für Feuerwehren in Jena: Goethe Galerie sucht Ursache von Rauchentwicklung

Jena. Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr läuft die Überprüfung der Anlagen. Der Geschäftsbetrieb leidet darunter nicht.

Auch am Tag nach dem Großalarm der Feuerwehr ist Center­manager Michael Holz ratlos: Die Ursache für die Rauchentwicklung in einem großen Bekleidungsgeschäft in der Goethe Galerie am Dienstagabend ist weiter ungeklärt.

„Die Techniker suchen mit Hochdruck nach der Ursache und prüfen alle Anlagen“, sagte Holz unserer Zeitung am Mittwoch. Einschränkungen für den Geschäfts­betrieb gebe es nicht. Die Mitarbeiter seien sensibilisiert, verdächtige Beobachtungen schnell zu melden.

Leitstelle löst nach Bürgerhinweis einen Großalarm in Jena aus

Was war passiert? Ein aufmerksamer Bürger hatte am Dienstagabend nach Geschäftsschluss gegen 21 Uhr eine Rauchentwicklung in dem Einkaufszentrum bemerkt und den Notruf gewählt. Die Leitstelle löste daraufhin einen Großalarm aus, schickte neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Wehren Mitte, Lobeda, Zwätzen und Lichtenhain zum Center.

„Die Rauchentwicklung hat sich beim Eintreffen bestätigt“, sagt Mike Schenderlein, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr. Mehrere Trupps, teils unter Atemschutz, suchten nach dem Quell des Rauches, fanden aber trotz mehr als einstündiger Suche keine Ursache. Die Feuerwehr rückte ab, nachdem Techniker den Strom im Gebäudeabschnitt abgestellt hatten. Das Steigenberger Hotel Esplanade musste nicht evakuiert werden.

Techniker kontrollieren Anlagen im Einkaufszentrum

Die Technischen Leitungen zur Versorgung der Geschäfte verlaufen laut dem Centermanager in den Zwischendecken und werden nun kontrolliert. Dort sind auch Rauchmelder installiert, um auf größere Störfälle aufmerksam zu werden. Die Rauchentwicklung war aber offenbar nicht so stark, dass die Brandmeldeanlage angeschlagen hatte.

