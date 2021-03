Durch Vandalismus und Schmierereien am Samstagabend wurden mehrere Geschäftshäuser in der Jenaer Innenstadt beschädigt.

Nach den Randalen in der Jenaer Löbderstraße am Samstagabend hat sich nun auch der Stadtverband der Linken zu Wort gemeldet. Um sich für eine bessere, gerechtere Gesellschaft einzusetzen, „passen Sachbeschädigungen und sinnlose Gewalt definitiv nicht“, teilt die Partei am Montagabend mit. Politische Veränderungen müssten durch Mehrheiten in lokalen Bündnissen, durch Demonstrationen und in den Parlamenten erstritten werden.