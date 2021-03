Nach schwarzer Brühe fließt blaues Wasser durchs Gleistal

Am Dienstagmittag war noch alles in Ordnung an der Gleise bei Golmsdorf. Für den Nachmittag wurden jedoch zum wiederholten Mal Verunreinigungen erwartet, die Stunden zuvor am Bachoberlauf bei Graitschen sichtbar geworden waren. Zuerst färbte sich das Bachwasser schwarz, dann blau. Die Untere Wasserbehörde sucht krampfhaft nach dem Verursacher.