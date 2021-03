Nach vielen Tests keine Nachfolgefälle in Jenas Kindergärten

Jena. Am Sonntag in Jena nur drei neue Corona-Fälle. Die Infektionen kommen hauptsächlichen aus dem familiären Umfeld.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden in Jena am Sonntag nur drei neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Gleichzeitig konnten zwei Personen als genesen eingestuft werden. Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei 211, die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena wird mit 71,3 angegeben.

Die durch das Gesundheitsamt recherchierten Infektionen seit Freitag verteilen sich vorwiegend auf das familiäre und berufliche Umfeld. In einer Schule habe ein positiver Fall Quarantänemaßnahmen nach sich gezogen.

Umfangreiche Testungen in Kindereinrichtungen mit Corona-Infektionen haben in letzter Woche keine Nachfolgefälle ergeben.

Aktuell werden zehn erkrankte Jenaer stationär behandelt, eine Person kämpft mit einem schweren Krankheitsverlauf. In Quarantäne sind aktuell 612 Menschen in Jena.