Nachbar mit leichtem Schlaf beobachtet in Jena Diebe

Jena. Diebe brechen in Werkstatt mit Geigen in Jena ein. Wohl nicht ganz freiwillig ließen sie am Ende Gegenstände zurück, anstatt welche zu stehlen.

Einen leichten Schlaf hatte in der Nacht zu Donnerstag ein 65-Jähriger aus Jena. Gegen 3 Uhr wurde der Zeuge wach, weil er laut Polizei ungewohnte Geräusche wahrnahm. Als der Mann nachsah, bemerkte dieser zwei unbekannte Personen, die sich an der Werkstatt seines Nachbarn in der Lützowstraße zu schaffen machten. Der Mann konnte noch beobachten, wie die dunkelbekleideten Einbrecher einen langen Gegenstand mit sich führten, als sie versuchten gewaltsam die Tür zu öffnen.

Durch den Bewegungsmelder und den Mitteiler wurden die Diebe gestört und flüchteten in Richtung Mühlenstraße und Friedhof. Alle selbstgebauten Geigen befinden sich noch in der Werkstatt. Die Einbrecher haben nichts gestohlen, aber dafür zwei Gegenstände hinterlassen, die die Polizei spurentechnisch behandelt und in die Ermittlungen einbezieht.

Fahrraddieb erwischt

Einen vermeintlichen Fahndungserfolg hatten am Mittwochnachmittag Polizeibeamte in Jena. Die Streifenwagenbesatzung kontrollierte in der Stauffenbergstraße einen 37-Jährigen, der ein hochwertiges Fahrrad mit sich führte, berichtet die Polizei. Nach genauer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass dieses Rad wahrscheinlich aus einer Diebstahlshandlung stammt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und das Rad vorerst sichergestellt.

Leichte Beute für Diebe

Fast abfahrbereit hinterließ unbewusst ein 74-Jähriger seinen VW in der Closewitzer- Straße in Jena. Ein Taxifahrer informierte die Polizei darüber, dass der Autofahrer die Schlüssel an der Fahrertür hat stecken lassen, berichten die Beamten. Demnach hätten Langfinger ohne den ehrlichen jungen Mann ein leichtes Spiel gehabt.