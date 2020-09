Die Volkssolidarität Ostthüringen, hier Geschäftsführer Rainer Thorwirth, betreibt das Betreute Wohnen in der Margarethenstraße in Kahla.

Kahla. Volkssolidarität merkt Corona-Auswirkungen: Die neuen seniorengerechten Wohnungen am Kahlaer Markt stehen teilweise leer

Nachfrage nach Betreutem Wohnen in Kahla gedämpft

Normalerweise müsste jetzt schon die Warteliste ausliegen. Doch ein Blick auf die Klingelschilder der Margarethenstraße 34/35 in Kahla zeigt, dass hier eher der Vermieter wartet. Das an der Ecke zum Markt neu errichtete Wohnhaus mit 20 barrierefreien und altersgerechten Wohnungen ist bislang nur teilweise von Senioren bezogen. “Ich habe noch nie erlebt, dass wir Leerstände haben“, sagt Volker Thorwirth, Geschäftsführer der Volkssolidarität Ostthüringen, die in den Neubau der Ärzteversorgung Thüringen eingemietet ist.