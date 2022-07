Nachgeholt: Die Feier zum Jenaer Vereinspreis

Jena. 2020 und 2021 verhinderte Corona die jeweiligen offiziellen Feierstunden.

Die Corona-Pandemie hat es 2020 und 2021 verhindert, am Dienstag wurde es endlich nachgeholt: Die Verleihung der Vereinspreise in Präsenz. Gefeiert wurde mit den Siegern, den Züblin-Verantwortlichen Michael Stange und Christian Küffner und anderen Gästen mehr auf dem Gelände des Bootshauses vom USV Jena in der Oberaue.

Die Gewinner des Vereinspreises waren ADFC Jena-Saaletal, Show-Ballett Formel I, die Kanu-Sparte des USV Jena, Jenaer Tafel, Trägerverein des Cafés Wagners und der SV 08 Rothenstein.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle Vereine erhielten ein Preisgeld von jeweils 2000 Euro. Übrigens: Die Kanu-Abteilung vom USV kaufte sich von dem Preisgeld ein Kajak und taufte es am Dienstag auf den Namen „Zübeline“.