Nächste Teileröffnung im Ernst-Abbe-Sportfeld: Mehr Platz für Fans des FC Carl Zeiss Jena

Blick in die Baustelle des Ernst-Abbe-Sportfeldes: An der Osttribüne fehlt noch ein Teil des Daches.

Jena. In den vergangenen Monaten ist das neue Stadion gewachsen: Das Jenaer Weihnachtssingen bildet den Auftakt für außersportliche Veranstaltungen.

Am Donnerstag findet erstmals das Jenaer Weihnachtssingen im Ernst-Abbe-Sportfeld statt (Beginn 18 Uhr). Stadionchef Andreas Kuhn freut sich auf die Veranstaltung und die Chance, auch Besucher ins Stadion zu holen, die sonst keine Stammgäste bei den Spielen des FC Carl Zeiss Jena sind.

Sie sehen beim Stadionsingen die Spielstätte, die in den vergangenen Monaten gewachsen ist. Auch in der Woche vor Weihnachten liefen noch Bauarbeiten, vor allem im Inneren der künftigen Haupttribüne. Dort habe der Einbau der Trockenbauwände im dritten Obergeschoss begonnen. Alle Gewerke seien aktiv, berichtet Kuhn. Die Verglasung der Außenfassade läuft parallel dazu. Der Wintereinbruch in den vergangenen Wochen hat die Arbeiten am Dach stocken lassen. Ursprünglich hatten sie gehofft, das Tribünendach der Osttribüne bis Ende des Jahres zu installieren. Nun rutscht der Zieltermin je nach Wetterlage in den Januar bis Februar.

Dieser Block wird gegen Tennis Borussia Berlin freigegeben

Bereits komplett überdacht ist der Eckblock zwischen Nord- und Osttribüne. Dort soll als nächstes der Einbau der Flutlichtscheinwerfer und der ersten großen Anzeigetafel erfolgen. Gute Nachrichten hat Kuhn für alle Fußballfans parat. Bereits zum ersten Heimspiel in der Rückrunde gegen Tennis Borussia Berlin soll der bislang gesperrte, äußere Stehplatzblock auf der Nordtribüne öffnen, die damit ihre volle Kapazität erreicht. Die benachbarten Sitzplätze folgen, sobald im rückwärtigen Bereich der Einbau einer Schwarzdecke möglich wird.

Größeren Verzug gibt es auf dem südlichen Baufeld. Dort hatten die nicht in den Plänen verzeichneten Fundamente und Versorgungstrassen die Arbeiten ins Stocken gebracht. Inzwischen sind auch in der Südwest-Ecke die Fundamente in Arbeit. „Im Januar wollen wir aus der Erde hinaus sein und hoffen auf eine günstige Wetterlage“, sagt Kuhn. Wenn die Bodenplatte gegossen ist, können auch die weiteren Stützen der Südtribüne aufgebaut werden.

Noch Karten fürs Weihnachtssingen erhältlich

Im Sommer sollen alle Tribünen nutzbar sein und auch beim Weihnachtssingen 2023 im Dezember mehr Kapazität bieten. In diesem Jahr findet die Veranstaltung nur auf der bisherigen Haupttribüne statt, vor der am Mittwoch die Bühne gestellt wurde. Die Zuschauerplätze sind überdacht. Die Stadionbetreibergesellschaft Elf5 erwartet mehr als 3000 Besucher zur Premiere mit der Jenaer Philharmonie und dem Ensemble von Gunther Emmerlich. Für Kurzentschlossene gibt es noch Eintrittskarten für die Benefizveranstaltung an der Abendkasse.

Strafe verhängt: FC Carl Zeiss Jena muss für Fehlverhalten seiner Fans zahlen

Warum René Lange beim FC Carl Zeiss Jena künftig als Co-Trainer statt als Spieler arbeitet

Jenaer Bilderschatz für neues Stadtmodell gefunden