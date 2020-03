Eine Straßenbahn fährt über eine Kreuzung am Holzmarkt in Jena.

Nahverkehr in Jena wird ab Mittwoch ausgeweitet

Wie die Stadtwerke Jena am Montag mitteilen, wird der bereits seit einer Woche geltende Sonderfahrplan ab Mittwoch mit zusätzlich eingesetzten Stadtbahnen und Bussen erweitert. Damit wolle man mehr Platz für die Fahrgäste schaffen und damit der Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken. So werde auch das Stadt-Klinikum ab dem 1. April deutlich häufiger angefahren, so das Unternehmen.

Der Jenaer Nahverkehr bittet zudem um Verständnis, dass die zusätzlichen Fahrten noch nicht in den Fahrplänen angepasst sind. Das betreffe aktuell auch die an den Haltestellen ausgehängten Sonderfahrpläne.

Ab Mittwoch (1. April) ergibt sich folgender Fahrplan für:

Straßenbahnlinie 1

Lobeda-Ost – Lobeda-West – Burgaupark – Stadtzentrum – Naumburger Straße

Montag bis Freitag

5 bis 18 Uhr im 7,5-Minuten-Takt,

18 bis 21 Uhr im 30-Minuten-Takt,

21 bis 5 Uhr im 60-Minuten-Takt.

Samstag, Sonn- und Feiertage

7 bis 21 Uhr im 30-Minuten-Takt,

21 bis 7 Uhr im 60-Minuten-Takt.

Straßenbahnlinie 2

Winzerla – Stadtzentrum – Jena-Ost (unverändert)

Montag bis Freitag

6 bis 21 Uhr im 30-Minuten-Takt,

21 bis 6 Uhr im 60-Minuten-Takt.

Samstag, Sonn- und Feiertage

7 bis 21 Uhr im 30-Minuten-Takt,

21 bis 7 Uhr im 60-Minuten-Takt.

Straßenbahnlinie 3

Winzerla – Lobeda-Ost

Montag bis Freitag

5 bis 18 Uhr im 30-Minuten-Takt.

(die Straßenbahnlinien 4 und 5 sind derzeit nicht im Einsatz)

Bus-Linie 10

Lobeda-West – Burgaupark – Beutenberg Campus – Stadtzentrum

Montag bis Freitag

5 bis 9 Uhr im 15-Minuten-Takt,

9 bis 14 Uhr im 30-Minuten-Takt,

14 bis 18 Uhr im 15-Minuten-Takt,

18 bis 21 Uhr im 30-Minuten-Takt,

21 bis 5 Uhr im 60-Minuten-Takt.

Sonnabend, Sonn- und Feiertag

9 bis 21 Uhr im 30-Minuten-Takt,

21 bis 8 Uhr im 60-Minuten-Takt.

