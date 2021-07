Naivität als Kompliment

Meine Woche: Jördis Bachmann über einen Stadtratsbeschluss, Engagement und Protest

Naivität und ein zementiertes Weltbild warf FDP-Stadtrat Oliver Majuntke den Seebrücke-Mitgliedern vor. Dabei ging es um den Stadtratsbeschluss zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Flüchtlingen in Jena, der laut Majuntke auf Vorwürfen der Seebrücke-Mitglieder basiere. Ehrenamtlich seien die Seebrücke-Mitglieder nicht in der Flüchtlingsarbeit engagiert, kritisierte Majuntke weiter.

In Jena gibt es viele ehrenamtlich Engagierte, die Geflüchteten helfen. Sie geben Deutschkurse, helfen bei Anträgen und Wohnungssuche. Doch es braucht beides: die direkte Hilfe und diejenigen, die Missstände sichtbar machen, die sich trauen, laut zu sein, und sich angreifbar machen. Das Ehrenamt agiert still, es hilft und bügelt Fehler und Mängel im System aus – es ist unverzichtbar und nicht hoch genug zu würdigen. In Jena funktioniert es wunderbar – mit der neuen Internetplattform der Bürgerstiftung, die in dieser Woche online ging, sicher noch besser: engagiert-in-jena.de.

Aktivisten aber nehmen direkt die Fehler ins Visier. Ja, ihr Weltbild ist vielleicht zementiert. Ausdauernder Protest braucht feste Überzeugungen. Es werden weitere Flüchtlinge kommen – Klimaflüchtlinge. Dürren und Hunger werden die Menschen künftig zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Da sind wir wieder bei jungen Menschen, die mit ihrem Protest als naiv oder wohlstandsüberheblich eingestuft werden: Fridays for future. Doch wenn der unbedingte Wille, Geflüchteten zu helfen oder die Umwelt zu schützen und dabei monetäre Aspekte auszuklammern, naiv ist, dann ist Naivität doch ein Kompliment. Aktivismus darf kein Happening werden – Spaß, der sich den Mantel des guten Ziels überwirft. Doch er darf auch nicht abgetan werden, denn er zeigt auf etwas, das uns alle betrifft.

