Neubau am Jenaer Kinikum: Gut, wenn Eltern in der Nähe sind

Als vor vier Jahren die Kinderklinik mit ins neue Universitäts-Klinikum Lobeda zog, da wurde der Weg von Eltern zu ihren schwer kranken Kindern sehr weit. Das bisherige Haus am Forstweg, in dem Eltern während der Behandlung ihrer Kinder wohnen konnten, befand sich nur wenige Schritte entfernt von der Kinderklinik in der Kochstraße. Mit dem Umzug nach Lobeda sank die Zahl der Übernachtungen im Elternhaus am Forstweg. Denn Mütter und Väter wollten ja so nah wie möglich bei den jungen Patienten sein. Eine Nähe, die auch der Direktor der Universitäts-Kinderklinik, James Beck, und weitere Mediziner als sehr hilfreich für die Therapie bewerten. So entstand Handlungsbedarf, der nun mit einem Neubau gut 100 Meter neben der Kinderklinik in Lobeda erfüllt wird.

Dafür wurde gestern feierlich der Grundstein gelegt. Eine kleine Feier, wie auch der Veranstalter und Betreiber des Elternhauses, die Ronald-McDonald-Kinderhilfe, einschätzt. Ihr Vorstand Adrian Köstler sprach von einer schwieriger Abwägung. Eigentlich wollte man die Grundsteinlegung wegen Corona absagen. Andererseits müsse ja auch der Bau weiter gehen. So habe man schließlich mit der Stadt Jena vereinbart, nur eine kleine Feier zu machen. Und OB Thomas Nitzsche (FDP) fügte mit Blick auf die verschärfte Coronakrise hinzu, dass dies wahrscheinlich das letzte Baustellenfest für dieses Jahr gewesen sein dürfte. Doch trotz Corona-Auflagen war den Teilnehmern die Freude anzumerken, dass in Lobeda solch ein Neubau wächst. Der soll Ende nächsten Jahres auch fertig sein, wie Köstler ankündigte. Dann werden dort elf Appartements für Eltern zu Verfügung stehen. Weitere drei Appartements könnten je nach Bedarfsentwicklung später hinzugebaut werden. Die direkte Nachbarschaft zum Haus „Ekkstein“ der Elterninitiative für krebskranke Kinder sieht Köstler nicht unter Konkurrenzaspekten, sondern als gegenseitig befruchtend. Er bedankte sich auch bei Neulobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt, beim Klinikum und der Stadt Jena für die Unterstützung bei der komplizierten Suche nach einem geeigneten Standort. „Wir wollten so nahe wie nur möglich an die Kinderklinik heranrücken", sagt er. Das sei nun gelungen. Zu den Gästen der Grundsteinlegung zählte gestern auch Ute Freudenberg. Die Sängerin aus dem Osten ist seit 25 Jahren Schirmherrin für das Jenaer Elternhaus und hat bereits viele Wohltätigkeitsveranstaltungen für das Haus auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit ihrem Fanclub „Jugendliebe“ habe sie bereits über 100.000 Euro für das Elternhaus an Spenden sammeln können, hob Hausleiterin Steffi Uecker dankend hervor. Dem Haus möchte sich Ute Freudenberg auch weiter mit Leib und Seele widmen, versprach sie. Der Termin der Grundsteinlegung, so OB Nitzsche, sei ihm sehr wichtig gewesen, nachdem er ja schon im Sommer beim symbolischen ersten Spatenstich mit Hand angelegt hatte. Er wisse, wie positiv die Nähe von Familien zu ihren schwer kranken Kindern wirken kann. Das künftige Elternhaus sei für ihn die richtige Vervollkommnung des neuen Klinikums in Lobeda. Und das Elternhaus sei zudem ein weiterer bedeutsamer Neubau für den Stadtteil Neulobeda.