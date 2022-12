Neubewertung vieler Garagen steht in Jena noch aus

Jena. Das neue Konzept wird dem Jenaer Stadtrat vorgelegt und beim KIJ veröffentlicht.

Die Zukunftsperspektive Jenaer Garagen ist im so genannten Garagenentwicklungskonzept festgeschrieben. Besonders spannend sind die so genannten Kategorie-2-Garagen, über deren Perspektive der Stadtrat noch entscheiden muss. Genau dort erklärte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) zuletzt, dass eine generelle Neubewertung dieser Garagen noch aussteht. Es habe bisher nur punktuelle Neubewertungen geben.

Ausgangspunkt war eine Bürgeranfrage, in der auf den Stadtratsbeschluss vom Mai 2016 verwiesen wurde. In der Begründung des Beschlusses ist zu lesen: „Die Garagenanlagen in Kategorie 2 werden zunächst in ihrer aktuellen Form erhalten bleiben und müssen mittelfristig in einem standortabhängigen Zeitfenster von drei bis fünf Jahren neu eingeschätzt werden. Es ist realistisch, dass zahlreiche dieser Anlagen auch über den mittelfristigen Zeithorizont hinaus erhalten bleiben werden.“

Der Bürgermeister sagte, dass die generelle Neubewertung in Zukunft durch das Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt, den Immobilienbetrieb KIJ und den Kommunalservice geschieht. Die Fortschreibung werde dem Stadtrat dann „vorgelegt“ und auf der Homepage des KIJ zu finden sein.

Mehrere Stadträte beanspruchten für sich zuletzt, den Garagenplan nicht nur „vorgelegt“ zu bekommen, sondern darüber auch entscheiden zu können. Sie wiesen darauf hin, dass mit dem Schuldrechtsanpassungsgesetz keine Verpflichtung bestehe, Pachtgaragen abzureißen. Genau diese Abwägung sei eine politische Entscheidung.