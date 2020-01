Die neue Ampelanlage an der Brücke in Lobeda leitet den Verkehr auf die Erlanger Allee in Richtung Klinikum. Am frühen Morgen stauen sich die Fahrzeuge teilweise bis zur Schnellstraße.

Jena. Die Rotlichtphasen an der eingeweihten Brücke in Lobeda zehren an den Nerven von Pendlern. Aber Sicherheit geht vor Flüssigkeit, sagt KSJ.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Ampeln lösen in Jena-Lobeda Rückstau aus

So elegant die neue Brücke Lobeda-Ost und Lobeda-West verbindet, so nervenaufreibend sind doch die Neuerungen, die mit ihr eingeführt wurden. Denn neue Ampelanlagen stinken seit der Einweihung gerade jene an, die im Berufsverkehr unterwegs sind.

Eine Leserin beklagt, dass sich der Verkehr früh morgens von der Autobahn kommend Richtung Klinikum mitunter bis zur Schnellstraße staut. Es braucht mehrere Ampelphasen, bis man auf die Erlanger Allee gelangt. Früher sei das kein Problem gewesen. Und auch im Mängelmelder der Stadt tauchte unlängst die Frage auf, ob die Ampelschaltung, wenn sie denn sein muss, nicht optimiert werden könnte.

Wir haben bei Christopher Helbig nachgefragt, er ist Abteilungsleiter Infrastruktur und Digitalisierung beim Kommunalservice Jena (KSJ) und in dieser Funktion sozusagen der städtische Ampelexperte. Beschwerden von Bürgern hinsichtlich der neuen Ampelanlage wurden zwar noch nicht an ihn herangetragen, sagt er, allerdings hätten Kollegen festgestellt, dass es da noch hakt.

Wie bei allen neuen Ampelschaltungen laufe anfangs nicht alles rund, sagt er und verspricht: „Wir müssen in den kommenden Wochen nachjustieren“.

Auffahrunfälle sollen vermieden werden

Ihm ist bewusst, dass mit den neuen Rotphasen die Verkehrsflüssigkeit von früher verloren ging. „Aber Sicherheit geht vor Flüssigkeit“, sagt Helbig, und die sei der eigentliche Hintergrund für die neuen Ampeln.

Mehrfach habe es in den Bereichen Auffahrunfälle gegeben. So einerseits, wenn Autofahrer stadteinwärts von der Stadtrodaer Straße nach Lobeda-West wollten und dabei entlang eine Mittelinsel auf die Erlanger Allee abbiegen mussten. Oder stadtauswärts auf der Schnellstraße fahrend und Richtung Lobeda-West abbiegend: „Der Winkel auf die Karl-Marx-Allee ist so ungünstig, dass man von links kommende Fahrzeuge schlecht einsehen kann“, sagt Helbig. So mussten Autofahrer mehrfach abrupt auf die Bremse treten – und der Hintermann krachte auf. Wegen des Unfallaufkommens seien die Ampeln daher schon vor Jahren als Maßgabe seitens der städtischen Verkehrsbehörde in die Planung der neuen Brücke einbezogen worden.

Selbst mit einer besser auf die Stoßzeiten abgestimmten Schaltung könne er indes nicht ganz versprechen, „ob wir den letzten Rückstau einhundertprozentig abgefedert bekommen“.