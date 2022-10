Neue Bauzäune auf dem Jenaer Eichplatz – Parken eingeschränkt

Jena. Archäologische Grabungen auf dem Eichplatz gehen in den letzten Teilabschnitt.

Auf dem dritten Teilbereich des Eichplatz-Areals beginnt der letzte Abschnitt der archäologischen Untersuchungen durch das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) in Abstimmung mit der Stadt Jena. Von Mittwoch, 5. Oktober, an werden durch den Kommunalservice Jena die Bauzäune gestellt – damit ist nun die dritte Teilfläche gesperrt. Die Parkverbotsbeschilderung für die betroffenen Bereiche erfolgt ab sofort, teilt der Kommunalservice Jena mit. „Diese vorbereitenden Maßnahmen sind im Vorfeld der Bebauung des Baufelds A notwendig, um die denkmalpflegerische Zielstellung umzusetzen, da auf den betroffenen Grundstücksflächen die Reste einer mittelalterlichen Bebauung sowie urgeschichtliche Siedlungsreste vermutet werden“, heißt es in der Mitteilung. In diesem dritten Teilabschnitt sei die Sperrung von etwa 35 Stellplätzen notwendig. Die Wegverbindung über die Treppen zur Johannisstraße bleibe erhalten. Die Hauptzufahrt auf den Eichplatz über die Kollegiengasse stehe weiterhin nicht zur Verfügung. Als Alternative könne jedoch die direkt benachbarte Behelfszufahrt genutzt werden. Die Grabungsarbeiten würden in der Regel montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr durchgeführt.

Arbeiten, die gegebenenfalls mit Lärmbelästigung für die Anwohnenden verbunden seien, beschränken sich auf den Aufbruch des Asphalts und die Abtragung des Oberbodens sowie am Ende der Maßnahmen auf das Verfüllen und Verfestigen Oberflächen.

Alle Bäume im Grabungsabschnitt 3 bleiben erhalten

Aktuell plane das TLDA seine Grabungen so, dass alle Bäume im Grabungsabschnitt 3 erhalten bleiben. Die Grabungsarbeiten liegen im Zeitplan und sollen nach jetzigem Stand Ende November beziehungsweise Anfang Dezember abgeschlossen sein.

