Neue Brunnen für Jena: Stadt reagiert auf enorme Hitze

Der Bismarck-Brunnen in Jena ist auch in diesem Sommer wieder in Betrieb.

Jena. Die Stadt Jena geht mit Brunnen und Wasserzerstäuber gegen die hohen Temperaturen vor. Was sonst noch geplant ist

So heiß wie in dieser Woche war es im Juni noch nie in Jena. An der Messstation an der Sternwarte kletterte das Thermometer am Mittwoch auf 37, 1 Grad. Die Stadt Jena reagiert auf die Temperaturen und ist gerade dabei einen Hitzeaktionsplan zu erstellen. Nächstes Jahr im April soll der fertig sein. Mit verantwortlich für dessen Umsetzung ist Heiko Knopf, Klimaschutzkoordinator der Stadt Jena. Der Aktionsplan habe zum Ziel, Maßnahmen zu erarbeiten, die dann konkret umgesetzt werden können. Einige Ideen stehen schon im Raum.

So soll es in der Innenstadt mehr Trinkbrunnen geben. Laut Knopf ist die Stadt gerade dabei, die Fördermittel dafür zu beantragen. Zwei Standorte kämen für die Brunnen in Frage: der Marktplatz und der Platz am Nonnenplanbaum gegenüber vom Holzmarkt. Ein weiterer Trinkbrunnen soll auch noch auf dem Eichplatz errichtet werden. Zudem sollen auf dem Eichplatz mehrere Wasserelemente gebaut werden. Man müsse sich das wie ein Wasserspiel vorstellen. Die Plätze, die für die Brunnen ausgesucht wurden, seien alles Orte, an denen die Hitzebelastung besonders groß sei. Wann genau die Brunnen gebaut werden sollen, das konnte Knopf noch nicht sagen.

Wasserzerstäuber für ein angenehmeres Klima

Zudem will die Stadt mobile Wasserzerstäuber testen. Das sind Säulen, die vier bis fünf Meter in die Höhe ragen und feinen Wassernebel versprühen. Der Nebel habe zur Folge, dass die umliegende Luft abgekühlt wird. Die Wasserzerstäuber zu beschaffen, sei jedoch schwierig, da es sie nicht im Einzelhandel zu kaufen gebe. Jedoch sei man mit Städten in Süddeutschland in Kontakt, die die Zerstäuber bereits in Eigenregie gebaut und aufgestellt haben. Nach Absprache mit der Universität Jena soll so ein Zerstäuber am Ernst-Abbe-Platz aufgestellt werden. Da der Platz sowieso neu gestaltet werde, passe das ganz gut. Zudem lege bei der Neugestaltung des Platzes der Fokus auch auf der Klimaanpassung. Das würde sich also gut ergänzen.

Zudem würde man bei Neubauten immer das sogenannte Stadtbaumkonzept berücksichtigen. Das Konzept betrachte neben gestalterischen Gesichtspunkten auch den Klimawandel. So würden nur Bäume gepflanzt, die auch mit wenig Wasser gut wachsen können. Kleinräumig werde geschaut, welche Standorte für die Bäume unter Berücksichtigung des Klimawandels in Frage kämen.

Die hohen Temperaturen seien vor allem für vulnerable Gruppen gefährlich, sagt Enikö Bán, Fachdienstleiterin vom Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena. Vulnerable Gruppen reichen von Säuglingen über vorerkrankte Menschen bis hin zu Senioren. Diese Menschen seien am häufigsten von hitzebedingten Schäden betroffen. Und auch hier will die Stadt Jena entgegenwirken.

So soll es ein Bürgertelefon für ältere und alleinlebende Menschen geben. Diese seien mit am meisten von den Auswirkungen der Hitze betroffen. Die Idee hinter dem Telefon: Die Stadt erkundigt sich bei Personen, die nur wenige Ansprechpartner haben nach deren Wohlbefinden.